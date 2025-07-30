Появился свежий кадр фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Аватар: Огонь и пепел». На нём можно увидеть актёра Дэвида Тьюлиса в образе лидера Торговцев Ветром — новой фракции расы, которую представят в ленте.

Свежий кадр фильма

© Кадр из фильма

«Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в ленте вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Премьера ленты состоится 19 декабря 2025 года. Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.