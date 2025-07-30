«Счастливчик Гилмор 2» поставил рекорд Netflix

Сиквел комедии Адама Сэндлера «Счастливчик Гилмор» собрал 46,7 млн просмотров за первые три дня показа, став самым успешным дебютом выходного дня для американского фильма на Netflix за всю историю платформы. Это также лучший старт среди всех проектов Сэндлера на стриминге.

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Фильм вышел на платформе 25 июля и уже стал вторым по величине запуском кинокартины 2025 года, уступив только боевику «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Джейми Фоксом. За неделю с 21 по 27 июля оригинальный «Счастливчик Гилмор» 1996 года также вернулся в глобальный ТОП-10 с 11,4 млн просмотров, доказав силу ностальгического фактора.

В сиквеле Хэппи Гилмор снова берется за клюшки, чтобы оплатить обучение дочери в элитной балетной школе в Париже. Режиссером выступил Кайл Ньюачек, а в актерском составе вернулся Кристофер МакДоналд в роли Шутера МакГэвина.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков — 67% на Rotten Tomatoes — комедия возглавила чарты Netflix в более чем 60 странах. Успех проекта подтверждает эффективность долгосрочного партнерства Сэндлера с платформой и демонстрирует потенциал для создания сиквелов других его хитов 90-х, включая «Билли Мэдисон» и «Маменькин сыночек».