Появился свежий кадр фильма The Ballad Of A Small Player с Колином Фарреллом

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма The Ballad Of A Small Player, в котором главную роль исполнил Колин Фаррелл. Литературной основой сценария стал роман Лоуренса Осборна, выпущенный в 2014 году.

Сюжет расскажет про игрока под псевдонимом Лорд Дойл, который скрывается от кредиторов в Макао и знакомится с призраком, помогающим ему выигрывать одну игру за другой.

© Кадр из фильма

Режиссёром картины стал Эдвард Бергер, снявший «Конклав». Вместе с Фарреллом в картине сыграли Тильда Суинтон, Чэнь Фала, Джейсон Дж. Тобин и другие. Премьера фильма за рубежом состоится 17 октября, а 29 октября его выпустят на Netflix.