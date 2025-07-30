Готовятся несколько экранизаций книг братьев Стругацких

Начались съемки сериала "Полдень", основанного на романе "Жук в муравейнике". Это произведение братьев Аркадия и Бориса Стругацких экранизируется впервые.

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Известный роман "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня" написан в 1979 году. Эта книга считается одним из самых знаменитых произведений Стругацких. Роман был не раз переиздан и переведен на 19 языков.

Действие сериала разворачивается 2278 году. Как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) - прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и спасти всю Землю от катастрофы. Известный роман братьев Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня" экранизируют впервые.

Режиссер - Клим Козинский, который сумел создать настоящую атмосферу Стругацких еще в первом сезоне "13-й клинической". Там он работал вместе с оператором-постановщиком Генрихом Медером. Он будет и тут. Сценарий сериала "Полдень" написала Маруся Трубникова. Также в ролях Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Карэн Бадалов и другие. Снимается сериал для онлайн-кинотеатров Okko и KION при поддержке Института развития интернета.

Тем временем

Интерес к творчеству братьев Стругацких у российских кинематографистов в последнее время стремительно вырос. Снимается сериал "Трудно быть богом", где играют Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Федор Лавров и Никита Кологривый. Для Первого канала готовится другой по книге "Отель у погибшего альпиниста" с Евгением Цыгановым в главной роли. Также снимаются Светлана Ходченкова, Алена Михайлова, Алексей Лысенков и другие. В работе и "Машина желаний". Одноименная киноповесть, написанная Аркадием и Борисом Стругацкими, - один из первых литературных сценариев к фильму "Сталкер".

Авторы обещают, что вместе с этим проектом запустится масштабная киновселенная, в которую войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры.