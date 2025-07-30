Три мультсериала «Союзмультфильма» перевели на жестовый язык

Мультсериалы "Монсики", "Тайны Медовой долины", а также новые серии "Простоквашино" были переведены на русский жестовый язык в рамках нового сезона проекта "Страна доступных мультфильмов". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Сейчас есть большой запрос на контент, переведенный на русский жестовый язык, и очень здорово, что у нас в стране подобные проекты появляются все чаще, что дает тысячам людей больше возможностей для диалога. Как одна из главных анимационных студий страны, мы не можем оставаться в стороне и очень рады, что наши мультгерои обретут новых друзей и расскажут им истории о дружбе, взаимоподдержке, смелости и многом другом", - цитирует пресс-служба генерального продюсера киностудии Юлию Осетинскую.

Переведенные на русский жестовый язык работы можно будет увидеть в ближайшее время в эфире телеканала "Мультиландия", который выступает партнером проекта "Страна доступных мультфильмов", а также на видеохостинге Rutube. Эпизоды мультсериала "Тайны Медовой долины" выйдут с 1 августа, 11 августа - новые серии "Простоквашино", а с 29 августа - эпизоды мультсериала "Монсики".

Директор телеканала "Мультиландия" Мария Дворядкина отметила важность проекта "Страна доступных мультфильмов" по созданию общества равных возможностей, "в котором каждый ребенок может свободно приобщаться к культуре и получать удовольствие от мультфильмов".

О проекте

"Страна доступных мультфильмов" - инклюзивный проект, направленный на вовлечение в культурную жизнь глухих детей и детей с нарушениями слуха. Реализуется при поддержке видеохостинга Rutube и Всероссийского общества глухих. Сегодня в библиотеке проекта - более 400 эпизодов известны сериалов.