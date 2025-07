Вышел первый трейлер «Голубой луны» с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли

В Сети появился первый трейлер биографического фильма "Голубая луна" (Blue Moon, 18+) с Итаном Хоуком и Маргарет Куолли в главных ролях. Сюжет картины посвящён последним годам жизни американского поэта-песенника Лоренца Харта (1895-1943), автора классических композиций My Funny Valentine, The Lady Is a Tramp и Blue Moon.

© Постер

Роль соавтора поэта, композитора Ричарда Роджерса, с которым за 25 лет совместной работы они написали 28 мюзиклов и более 500 песен, исполнил Эндрю Скотт ("Рипли", "Шерлок").

Режиссёр - Ричард Линклейтер ("Под кайфом и в смятении", "Пробуждение жизни", "Помутнение", "Наёмный убийца"), сценарий написал Роберт Каплоу ("Наблюдатель").

Роли исполнили Бобби Каннавале, Джона Лис, Саймон Дилейни, Киллиан Салливан, Патрик Кеннеди, Джон Доран и другие.

Премьера "Голубой луны" состоялась на 75-м Берлинском кинофестивале в феврале 2025 года, в США фильм начнут показывать с 17 октября.