Какие сериалы ждут нас этим летом

Лето - самая пора запойного просмотра сериалов. Кинематографистам это известно, и вот уже столько предложений, что порой нелегко выбрать. Обозреватель "РГ" посмотрит два сериала из трех новинок, про которые написано в этой статье. Потому, что один - "Баранкины и камни силы" - она уже смотрела в феврале этого года на фестивале Original +, где состоялась его премьера, и абсолютно согласна с решением жюри - сериал получил награду. Самый ожидаемый оригинальный проект. И вот зрители дождались: выходит в ближайшее время.

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"Баранкины и камни силы"

Где смотреть: Кинопоиск с 7 августа.

Главные герои комедийного сериала - потомственные таксисты Баранкины. Обычная московская семья, старшие представители которой продолжают дело предков-извозчиков. И вдруг на улицы современной Москвы из 1804 года телепортируется Варвара (в этой роли Юлия Топольницкая) - первая в истории города извозчица, с которой начался род Баранкиных. Встреча с родственницей из далекого прошлого дарит Баранкиным суперспособности, заключенные в камнях, - каждому свою. Теперь они могут перевоплощаться в других, останавливать время, читать мысли и применять немыслимую физическую силу. Но у любого дара есть обратная сторона... Более того, по следам Варвары уже идет таинственный и бессмертный Велимир (играет Александр Мизев), который мечтает завладеть камнями силы. Перед Баранкиными встает вопрос не на жизнь, а на смерть - объединиться, чтобы отправить Варвару обратно в прошлое, или исчезнуть, как будто их семьи никогда и не было.

Главу семьи Баранкиных играет Андрей Федорцов. Старший сын - актер Дмитрий Журавлев, который становится все востребованнее в современных российских фильмах и сериалах. Еще один сын - артист Кузьма Сапрыкин. Также присутствуют герои в исполнении Полины Гухман, Ксении Кутеповой, Марины Доможировой, Мирона Проворова, Ильи Соболева, Валери Зоидовой и других.

Режиссер сериала "Баранкины и камни силы" - Миша Поляков.

"Циники"

Где смотреть: Okko с 28 июля.

Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал (актер Аскар Ильясов) сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в "промышленных масштабах": его берут на работу в известную Школу отношений "Эгоисты". И если для директора Валерии Шаминой (Виктория Исакова) - это шанс заработать по-крупному, то для ее лучшего специалиста карьеристки и практикующего психолога Елены Островской (Светлана Иванова) Джамал как кость в горле. Он буквально перечеркивает все ее профессиональные достижения. Островская при каждом удобном случае пытается избавиться от непрошеного коллеги и доказать Шаминой, что новичок проходимец. Однако психология - странная вещь, и вдруг уже все чувства играют новыми красками: от любви до ненависти один шаг.

Сериал сняла команда, работавшая ранее над лирической комедией "Нежность". Креативным продюсером драмеди стала Виктория Исакова, которая и исполнила в сериале одну из главных ролей. Режиссер - Ирина Бас.

В главных ролях также Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие.

"Хирург"

Где смотреть: Иви и Start с 31 июля.

В триллере "Хирург" режиссера Ильи Ермолова сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза, - теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком, и остается лишь выбрать, кем быть - хищником или жертвой.

В сериале снимались: Сергей Гилев, Вильма Кутавичюте, Марина Ворожищева, Анна Завтур, Евгений Санников, Ростислав Бершауэр, Федор Федотов, Мария Мацель и другие.

Илья Ермолов - режиссер-постановщик снимал для онлайн-кинотеатра Иви уже четыре проекта - "Разрешите обратиться", "Золотое дно", "13 Клиническая. Начало" и "Хирург". Авторы сценария - Станислав Иванов и Василий Клепацкий. Сериал также появится в эфире телеканала НТВ.

Прямая речь

Ира Бас, режиссер, "Циники":

"Быть циником - это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И, кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви. В "Циниках" будет страсть, боль, любовь и много юмора".

Аскар Ильясов, актер, "Циники":

"Мой герой Джамал - это молодой, амбициозный и зажигательный мужчина со множеством полутонов и оттенков, у которого блеск сочетается с тусклостью, а ослепительная яркость с тьмой. Он стремительно мчится сквозь атмосферу, стараясь не сгореть. Да, безусловно, он больше светлый человек, но не нужно сбрасывать со счетов его теневую сторону".

Миша Поляков, режиссер, "Баранкины":