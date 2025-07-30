Стартовали съемки сказки «Царевна-лягушка 2»

Кинокомпания «Наше кино» объявила о старте производства фильма «Царевна-лягушка 2». Съёмки ленты пройдут в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких месяцев, премьера в кинотеатрах состоится 5 марта 2026 года.

По сюжету продолжения героям предстоит одолеть могущественную ведьму Морену, которая с помощью волшебных камней планирует обрести абсолютную власть над всем миром. Василиса волшебным образом попадает в её дворец, исчезнув с собственной свадьбы. Иван отправляется в Тьмутараканское царство, чтобы вернуть невесту и помешать ведьме осуществить её коварные планы.

К своим ролям в сиквеле вернутся Александр Метелкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Алиса Руденко, Роман Курцын и другие актёры. Режиссёром выступит Александр Амиров, постановщик первой части.