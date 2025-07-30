Вышел тизер хоррора «Зловещий свист»

Компания Wild Atlantic Pictures представила тизер фильма «Зловещий свист». Премьера хоррора состоится в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале IFC Films. Права на видео принадлежат Wild Atlantic Pictures.

По сюжету, главными героями выступают обычные старшеклассники. В один момент они находят древний свисток ацтеков и используют его. После этого артефакт начинает убивать школьников.

Главную роль сыграла звезда «Логана» Дафни Кин. В ленте также снялись Ник Фрост («Типа крутые легавые»), Перси Хайнс Уайт («Уэнсдей») и Софи Нелисс («Воровка книг»). Режиссёром хоррора выступил Корин Харди — автор другого фильма ужасов «Проклятие монахини».