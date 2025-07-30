Онлайн-кинотеатры начинают показ триллера «Хирург» о черном рынке органов

Онлайн-кинотеатры Иви и START начинают показ триллера "Хирург" - самого ожидаемого игрового сериала, по версии фестиваля "Пилот". 31 июля выйдут первые четыре эпизода, в дальнейшем сериал будет выходить по одной серии каждый четверг.

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Осужденный за убийство журналистки талантливый хирург Сергей (Сергей Гилев) бежит из тюрьмы, чтобы отомстить бывшим партнерам по бизнесу за предательство и вернуться к нормальной жизни. Некогда сотрудник самой престижной клиники трансплантологии оказывается ввязан в запутанный мир черного рынка органов. Ему и другим героям сериала предстоит разобраться, кто в этом мире злодей, а кто герой, и ответить на главный вопрос - сколько стоит человеческая жизнь.

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза - теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться.

Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть - хищником или жертвой.

Проект расскажет о том, как устроен черный рынок органов и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только "пациенты", ложащиеся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также их родные и друзья.

Постановщиком проекта выступил Илья Ермолов, режиссер таких успешных фильмов, как "Маленький воин", сериалы "Первокурсницы" и "13-я клиническая". Авторы сценария Станислав Иванов и Василий Клепацкий. Снимались Сергей Гилев, Марина Ворожищева, Вильма Кутавичюте, Анна Завтур, Евгений Санников и другие.