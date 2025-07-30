Умер актер из сериала "Крестный отец" Лотфи Лабиб

30 июля ушел из жизни Лотфи Лабиб, ветеран египетских экрана и сцены, актер театра, кино и ТВ, диктор, артист радиопостановок, сценарист. Список его работ - около четырехсот проектов, из них порядка двухсот - это кинофильмы и сериалы.

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В некрологах Лабиб помечен как один из наиболее заметных актеров своего поколения в Египте.

О смерти Лабиба - после внезапного резкого ухудшения здоровья, сообщил глава национальной актерской ассоциации.

В качестве причины смерти портал Ammon News указывает долгую болезнь. Лотфи Лабибу было 77 лет.

Лабиб родился в 1947 году. В 1970-м окончил Институт театрального искусства. Шесть лет служил в армии. Несколько лет путешествовал. В искусство вернулся в 1981-м: "Крестный отец" (египетский криминальный сериал 2017-2018 гг.), "Осень Адама", "Пляжный бездельник", "Золушка" (детективная драма 2006-го), "Черный мёд", "Отель смерти".