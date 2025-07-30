Критики оценили фильм ужасов «Бэмби: Лесной кошмар»

25 июля состоялась мировая премьера фильма «Бэмби: Лесной кошмар» — хоррора про известного оленёнка из классического мультфильма 1942 года. Критики уже посмотрели картину и тепло оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получали 71% свежести.

Таким образом, фильм приняли гораздо лучше, чем обе части хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд», который входит в одну вселенную с новым «Бэмби». Оригинальную картину про медведя-убийцу 2023 года порекомендовали к просмотру только 3% обозревателей, а сиквел — 48%. Критики хвалят «Бэмби: Лесной кошмар» за необычные сцены жёсткой расправы — несмотря на скромный бюджет, автором удалось по-настоящему напугать зрителей и создать напряжение в кадре. Ругают картину лишь за предсказуемый сюжет и отсутствие юмора.

Что пишут критики о фильме ужасов «Бэмби: Лесной кошмар»:

Мрачный, кровавый и эффектный экологический-хоррор. «Бэмби: Лесной кошмар» — это мрачная дань уважения травматическому опыту из мультфильма «Бэмби», которая должна удовлетворить тех, кто хочет насладиться кровавым издевательством над своей юностью и эксплуатацией детских травм.

Картина стала одним из сильнейших дополнений к кровавой вселенной «Винни-Пуха», если не лучшим на данный момент. Это хоррор категории B, каким он и должен быть: кровавый, жестокий, бескомпромиссный и не слишком драматичный.

«Бэмби: Лесной кошмар» — это мешанина из разрозненных идей, сюжетных дыр и предсказуемых пугалок типа «животные-убийцы на свободе», которые в совокупности превращают фильм ужасов в нечто среднее.

Несмотря на скромный бюджет, авторам удалось добиться хорошей правдоподобности с помощью компьютерной графики, сохраняя мрачность сцен и показывая ужасных существ только тогда, когда это необходимо.

Хоррор «Бэмби: Лесной кошмар» рассказывает историю оленёнка по имени Бэмби, живущего в лесу. Однажды в его жизни происходит нечто ужасное, после чего невинное животное превратится в настоящую машину для убийств. Картина официально выйдет в российский прокат 16 октября.