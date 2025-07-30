Вышел большой трейлер мультфильма «Зверополис 2» — премьера 26 ноября

Чемпионат.com

Студия Disney выпустила большой трейлер мультфильма «Зверополис 2». Продолжение культового приключения выйдет уже 26 ноября, спустя почти 10 лет после выхода оригинала.

Вышел большой трейлер мультфильма «Зверополис 2»
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Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Animation. Права на видео принадлежат Disney.

«Зверополис 2» — продолжение знаменитого мультфильма, действие которого разворачивается в городе Зверополисе, где живут самые разные животные. Сюжет ленты вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Оригинальная картина вышла в 2016 году и собрала в прокате более $ 1 млрд, получив восторженные отзывы от критиков и зрителей.