Кинотеатры объяснили замедление выдачи прокатных удостоверений

За последний год можно вспомнить максимум четыре иностранных фильма, которые в итоге не получили прокатное удостоверение в России, сообщил НСН Алексей Воронков.

Замедление выдачи прокатных удостоверений, с которым столкнулись некоторые кинопрокатчики, связано с техническими нюансами, а не политическими мотивами, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

С 31 июля 31 июля кинокомпания «Пионер» вернет на большие экраны фильм «Амели» (2001) режиссера Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли. Как пояснили НСН в пресс-службе, решение продиктовано стремлением поддержать и себя, и кинотеатры в условиях сдвига релизного расписания. Уточняется, что кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок. Ранее сообщалось, что 31 июля «Пионер» представит на большом экране хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна, однако прокат перенесли на 28 августа. С аналогичной ситуацией столкнулись и некоторые другие дистрибьюторы. По словам Воронкова, ситуация выровняется в течение месяца.

«В основном это все связано с техническими вопросами, насколько я понимаю, именно по Госфильмофонду. Видимо, правила немного меняются и все задерживается. Какого-то искусственного процесса задержки выхода иностранных фильмов на сегодняшний день нет. Это частный случай, думаю, в течение месяца они отработают свои технические моменты и выдача удостоверений опять войдет в ритм. Это не политическая история, точно не задержка иностранных релизов. Вся процедура отработана, Министерство культуры не первый год занимается отсмотром и цензурированием. Большинство иностранных фильмов, которые выходят в России, свободно проходят этот ценз. За последний год могу вспомнить только 3-4 картины, которым не удалось выйти в России, остальные нормально выходили», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, «Амели» в повторном прокате не соберет кассу в 300-500 миллионов, однако новинка «Гризли» тоже не могла бы рассчитывать на подобные цифры.

«Не думаю, что повторный прокат "Амели" соберет большую кассу, хотя это довольно знаковый фильм. Фанатики на него, естественно, пойдут. Но говорить о каких-то больших эстимейтах на уровне 300-500 миллионов точно не приходится что в случае "Гризли", что с "Амели"», - пояснил Воронков.

Лидером проката России с 24 по 27 июля снова стала комедия «На деревню дедушке». По данным ЕАИС фонда кино, на седьмой неделе в кинотеатрах картина заработала 25,6 миллиона рублей, общая касса проекта достигла 652 миллионов рублей. На втором месте – комедия «Не одна дома 2», которая показала плюс 23,1 миллиона рублей к общей кассе, составившей спустя месяц после релиза 238 миллионов рублей. Третью строчку со сборами в 18 миллионов рублей за выходные заняла музыкальная комедия «Плагиатор», ее общая касса - 131 миллионов рублей.

Однако, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», наибольшие сборы в России показал «Супермен» Джеймса Ганна. Блокбастер, представленный в теневом прокате, заработал за неделю 54,4 миллиона рублей. Данные соответствуют сборам короткометражек, которые обычно показывают перед фильмами теневого проката, передает «Радиоточка НСН».