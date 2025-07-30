Критики высказались о перезапуске «Голого пистолета»

1 августа состоится премьера фильма «Голый пистолет» — перезапуск классической комедийной трилогии с Лесли Нильсеном. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 95% обозревателей.

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Новый фильм встретили лучше, чем оригинальную трилогию: первая часть 1988 года получила 88% свежести, вторая — 77%, а третья — 65%. Перезапуск «Голого пистолета» хвалят за большое количество комедийных ситуаций, которые смешат зрителей на протяжении скромных 85 минут хронометража. Критики также в восторге от игры Лиама Нисона — они отмечают, что он не уступает даже Лесли Нильсену из классических комедий. Ругают картину за то, что к концу фильма шутки становятся всё менее смешными.

Что пишут критики о новом «Голом пистолете»:

Громкость и скорость шуток гарантируют, что за свои 85 минут «Голый пистолет» вызывает больше смеха, чем любая другая комедия 2025 года.

Лиам Нисон играет прямолинейно, как и Лесли Нильсен. Благодаря этому комедия попадает в атмосферу классических «Голых пистолетов».

Каждая минута фильма создана для того, чтобы заставить вас смеяться. Не все шутки удачные, но огромное количество комедийных ситуаций и разнообразие моментов не оставляют зрителю выбора.

Блестящие шутки появляются в самом начале, но последние две трети нового «Голого пистолета» превращают картину в фильм, который слишком стремительно спешит к финишной прямой.

Как и в большинстве перезагрузок, самое лучшее в новом «Голом пистолете» — это то, что он может вернуть вас к оригиналу.

Сюжет нового «Голого пистолета» повествует о лейтенанте Фрэнке Дребине-младшим — сыне главного героя оригинальной трилогии. Только он способен возглавить полицейский отряд и защитить город от преступности. Главные роли в картине сыграли Лиам Нисон («Заложница»), Памела Андерсон («Переломный момент») и Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла Круэлла»).