Создатель «Медленных лошадей» уходит из сериала после пяти сезонов

Бессменный сценарист и продюсер сериала «Медленные лошади» (Slow Horses) Уилл Смит покинет проект после пятого сезона. Эту новость сообщает Variety со ссылкой на руководство видеосервиса Apple TV+. Премьерный показ новых серий, основанных на романе «Лондонские правила» (London Rules) Мика Геррона, стартует 24 сентября.

© кадр из сериала «Медленные лошади»

Смит был сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером всех пяти сезонов «Медленных лошадей». Он получил премию «Эмми» за сценарий к драматическому сериалу в 2024 году, а в 2025-м был вновь номинирован на премию и за сценарий, и за драматический сериал.

- Пятый сезон ни в коем случае не завершает сюжетную линию, — говорит Уилл Смит, — Но завершает некоторые сюжетные линии, начатые в первом сезоне, поэтому это был подходящий момент, чтобы передать шоу. Я думаю, это большое шоу, и это напряжённый процесс. И, полагаю, я не хотел терять чувство удовольствия от этого. Есть два момента. Во-первых, есть риск, что вы начнёте иссякать или повторяться, за чем нужно следить. Поэтому нужно просто забегать вперёд и знать, когда настанет подходящее время, чтобы передать дело тому, кто может придать ему новую энергию и свежесть… Кажется, что я не смогу выложиться по полной, если продолжу в том же темпе... Хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не думал, что теперь я слишком хорош для «Медленных лошадей». Гораздо больше я хочу продолжать быть достаточно хорошим для сериала… Просто есть риск зайти слишком далеко. И я просто почувствовал, что хочу уйти, зная, что всё ещё делаю всё возможное для всех, кто работает над сериалом.

Смит рассказал также, что за эти годы подружился с писателем Миком Герроном и, вполне возможно, может поработать над спин-оффом «Медленных лошадей», а именно экранизацией романа «Тайные часы» (The Secret Hours), действие которого происходит в той же вселенной.

В данный момент Смит работает над двумя проектами. Один из них, телеадаптация «Каледонской дороги» - романа Эндрю О’Хагана о коррупции среди британских правящих классов. Режиссером выступит Йохан. Второй проект - экранизация книги Бена Макинтайра «Осада» о захвате иранского посольства

Известно, что сериал, главные роли в котором исполняют Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Джек Лауден, Саския Ривз, Розалинд Элизар, Кристофер Чунг, Крис Райлли, Сэмюэл Уэст, Софи Оконедо, Эйми-Ффион Эдвардс, Кадифф Кирван и Джонатан Прайс, уже продлен и на шестой, и на седьмой сезона. Сценаристом шестого станет Гэби Чьяппе («Уровень», «Мисс плохое поведение»), а седьмого - Бен Вэнстоун («О всех созданиях - больших и малых», «Джентльмен в Москве»).