Что известно о фильме «Бегущий человек»

Осенью 2025 года на экраны выйдет новая экранизация романа Стивена Кинга «Бегущий человек» — фантастический боевик от режиссера Эдгара Райта. Фильм обещает быть мрачнее и ближе к литературному источнику, чем знаменитая лента 1987 года с Арнольдом Шварценеггером. Что известно о сюжете, актерском составе и съемках — выяснила «Лента.ру».

«Бегущий человек»: главное о фильме

«Бегущий человек» — новый американский фантастический фильм по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Писатель выпустил книгу в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман.

Действие в романе происходит в антиутопической футуристической вселенной, где главный герой Бен Ричардс вынужден участвовать в жестоком и опасном телешоу, чтобы заработать денег для семьи. Впервые эту книгу экранизировали в 1987 году, тогда роль Бена играл Арнольд Шварценеггер.

В отличие от многих произведений Кинга, «Бегущего человека» вряд ли можно назвать хоррором. Роман исследует темы социального неравенства, выживания в условиях экономических кризисов и телевидения как средства слежения и манипуляции.

Дата выхода

Режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам «Скотт Пилигрим против всех» и «Малыш на драйве», заявил о своем желании переснять картину 1987 года еще восемь лет назад. В 2021 году стало известно, что фильм находится в разработке и занимается им именно Райт. При этом авторы обещали, что грядущая лента будет не ремейком предыдущей картины, а детальной адаптацией оригинального романа.

В апреле 2024 года главную роль в «Бегущем человеке» получил Глен Пауэлл, а в ноябре стартовали съемки. Уже в конце декабря появилась окончательная дата премьеры: изначально ее запланировали на 21 ноября 2025 года, но затем сдвинули на две недели раньше, чтобы в прокате боевик не конкурировал с мюзиклом «Злая: Навсегда».

Фильм «Бегущий человек» выйдет в прокат 7 ноября 2025 года

В этот день ленту покажут в США, Канаде, Великобритании, Турции и других странах, при этом в Германии, Австралии, Дании и Венгрии прокат стартует днем ранее.

Официальной премьеры «Бегущего человека» в России не будет: кинокомпания Paramount, которая занимается его производством, ушла из страны еще в марте 2022 года. Скорее всего, отечественные зрители смогут посмотреть картину в рамках так называемого серого проката.

Трейлер

Сюжет

Сюжет фильма пока неизвестен, но авторы обещают следовать оригиналу, поэтому стоит ожидать, что основные события романа найдут отражение и в киноленте.

Действие в произведении Стивена Кинга разворачивается в 2025 году — на момент написания это было относительно недалекое будущее. Мировая экономика находится в упадке, а Соединенные Штаты Америки стали тоталитарным антиутопическим государством, где общество сталкивается со множеством проблем: безработицей, экологическими катастрофами и бедностью, к тому же живет в условиях строгого контроля. В этом мире города превратились в заброшенные зоны, а улицы опустели. Главный герой Бен Ричардс не может найти работу, потому что был уволен во время забастовки, при этом его семье отчаянно нужны деньги — полуторагодовалая дочь Ричардсов сильно болеет.

Тогда Бен решает принять участие в телешоу «Бегущий человек» — очень популярной и прибыльной, но смертельно опасной игре. Правила в ней следующие: участника объявляют врагом государства и дают ему 12-часовую фору, прежде чем за ним начинают охоту элитные наемники. За это время игрок должен скрыться. За каждый прожитый час участник получает 100 долларов и еще 100 долларов — за каждого убитого полицейского или охотника. Главная цель — продержаться 30 дней, в таком случае победителю вручат миллиард долларов.

Перед тем как приступить к заданию, Бен получает 4800 долларов и компактную камеру — на нее мужчина должен каждый день записывать по два видеосообщения и отправлять их на телестудию. Ролики анализируют охотники, чтобы вычислить, где находится участник. Положение игрока осложняется еще и тем, что обычные граждане тоже могут получить вознаграждение от телеканала — за то, что сообщат о его местонахождении.

Если Ричардс нарушит контракт, его лишат призовых, а вот охоту не отменят — она будет длиться до тех пор, пока его не ликвидируют

Задача Бена — перемещаться по миру так быстро, чтобы его не успели догнать.

Актеры и роли

Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») — Бенджамин (Бен) Ричардс, главный герой, который вынужден участвовать в жестокой игре ради денег.

Кэти О’Брайан («Новичок») — участница шоу.

Дэниел Эзра («Открытие ведьм») — участник шоу.

Колман Доминго («Времена года») — Бобби Томпсон, ведущий игры «Бегущий человек».

Джош Бролин («Дело храбрых») — Дэн Киллиан, главный продюсер шоу.

Карл Глусман («Под покровом ночи») — охотник.

Ли Пейс («Солдатская девушка») — Эван Маккоун, главный охотник.

Джейм Лоусон («Пингвин») — Шейла Ричардс, жена Бена.

Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех») — Брэдли Трокмортон, находчивый парень из бедного бостонского гетто, помогает Бену в игре.

Кроме того, в касте заявлены Шон Хейс («Пока не сыграл в ящик»), Дэвид Зайас («Декстер»), Уильям Х. Мэйси («Дверь в дверь») и Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»).

Интересные факты

После того как Глен Пауэлл получил роль Бена Ричардса, он связался с Арнольдом Шварценеггером, и тот одобрил его участие в фильме. «Арнольд дал нам свое благословение, — Патрик Шварценеггер — мой хороший друг, и я спросил у Патрика, могу ли я поговорить с Арнольдом».

Сценарист «Бегущего человека» уже работал с режиссером Эдгаром Райтом над комедией «Скотт Пилигрим против всех». Кстати, главную роль в ней играл Майкл Сера, который появится и в «Бегущем человеке».

В экранизации 1987 года почти ничего не осталось от оригинала: игра там длится всего несколько часов и проходит в паре пустынных городских кварталов. Во второстепенной сюжетной линии рассказывается история, как Бен с товарищами пытается свергнуть Игровую сеть, снимающую в том числе «Бегущего человека», и разоблачить коррупцию в корпорации. И хотя у фильма довольно высокие рейтинги, Стивену Кингу он не понравился.

На счету Стивена Кинга 65 романов, несколько научно-популярных книг и стихотворений, более 200 рассказов и 35 повестей. По ним снято почти 100 фильмов и сериалов, не считая отдельных эпизодов и короткометражных фильмов.

Несмотря на то что в книге большая часть событий разворачивается в США, фильм Лондоне. Причем известно, что как минимум одна из сцен была снята на стадионе «Уэмбли».

«О, мы снимаем довольно безумную сцену в "Бегущем человеке". Мы заняли Уэмбли на целую неделю. Это был буквально мой офис», — рассказывал Глен Пауэлл.

Какие еще экранизации книг Стивена Кинга посмотреть

Известная картина Стэнли Кубрика, ставшая классикой мирового кинематографа, — правда, сам Стивен Кинг считает ее одной из худших киноадаптаций своих книг.

Писатель Джек Торранс устраивается сторожем в гостиницу «Оверлук» на зимний период. С собой он перевозит жену Венди и сына Дэнни. В отрезанном от остального мира снежными завалами отеле Джек планирует написать свой роман. Внезапно со всеми героями начинают происходить странные вещи, а Джек постепенно сходит с ума.

В 2019 году вышел сиквел «Сияния» — хоррор «Доктор Сон», основанный на одноименном романе.

Год: 2007

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,6 и 7,1

В ролях: Томас Джейн, Марша Гэй Харден, Лори Холден, Нэйтан Гэмбл, Андре Брауэр

Картина снята по повести «Туман» — в оригинале экранизация так и называется, но во избежание путаницы с одноименным хоррором в российском прокате ленту переименовали.

На город, где живет главный герой, художник Дэвид Дрейтон, опускается таинственный туман. В нем живут страшные чудовища, нападающие на людей, а местные жители вынуждены сражаться против них или просто пытаться сбежать.

Год: 2017

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7,3 и 7,3

В ролях: Джейден Мартелл, Билл Скарсгард, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфхард, Чоузен Джейкобс

Экранизация первой части одноименного романа. В центре сюжета — семеро подростков, противостоящих некоей сущности в облике жуткого клоуна. Эта сущность черпает свою силу из страхов, ненависти и разочарования.

Два года спустя вышла вторая часть фильма — «Оно 2», действие которого разворачивается через 27 лет. В 2025 году фанаты ждут сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», приквела к полнометражкам.

«Под куполом»

Телеадаптация научно-фантастического романа «Под куполом». Произведение едва ли можно назвать хоррором — в нем Кинг концентрировался на жестокой природе человека.

В центре сюжета — небольшой городок Честерс-Милл в штате Мэн, который внезапно оказывается отрезан от всего мира: его накрывает невидимый непроницаемый купол. Постепенно ситуация в Честерс-Милле обостряется: люди вынуждены самостоятельно бороться с обрушившимися на них катастрофами, при этом понимая, что теперь могут оставаться почти безнаказанными.

Это не экранизация конкретного романа Стивена Кинга, а самостоятельное произведение, где главными героями стали персонажи из разных книг писателя: «Оно», «Ловца снов», «Зеленой мили», «Мизери» и других. В центре сюжета — загадочный юноша, которого нашли в закрытом крыле тюрьмы Шоушенк, и адвокат, имя которого этот юноша твердит. Действие разворачивается в вымышленном городке Касл-Рок, который фигурирует во множестве романов, повестей и рассказов Кинга.