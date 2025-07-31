За счет чего сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стал хитом

Сценарист и продюсер проекта Юрий Сапронов рассказал НСН, что создатели проекта сделали ставку на честный разговор с аудиторией и не прогадали.

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Работать над продолжением успешного сериала всегда непросто, поскольку давят ожидания аудитории и нужно показать интересное развитие истории без времени на раскачку, однако автор идеи, продюсер и сценарист «Ландыши. Такая нежная любовь» Юрий Сапронов в интервью НСН заверил, что новый сезон проекта удивит даже самых внимательных зрителей.

Премьера первого сезона сериала состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. В дальнейшем «Ландыши. Такая нежная любовь» также был показан на телеканале СТС, суммарно проект набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах и стал настоящим культурным феноменом. Сюжет рассказывает о выросшей в Лондоне дочке миллиардера Кате Орловой, которая выходит замуж за обычном русском танкиста Леху Данилина. Главные роли в сериале исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий. Режиссером первого сезона выступил Александр Карпиловский.

В мае 2025 года онлайн-кинотеатр Wink официально объявил о продлении сериала «Ландыши: Такая нежная любовь» на второй сезон. Новый сезон выйдет под названием «Ландыши. Вторая весна». Режиссером продолжения стал Илья Шпота, известный по работе над музыкальными клипами. Известно, что съемки одного из эпизодов пройдут в рамках концертной программы фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Съемки пройдут при участии многотысячной аудитории участников и зрителей фестиваля. По словам Сапронова, создатели сериала с самого начала не стремились замалчивать правду, а хотели честного разговора с аудиторией.

- Ожидали ли вы, что «Ландыши. Такая нежная любовь» будут настолько успешными и получат столь мощный отклик аудитории?

Если говорить искренне — а мы за искренний диалог и друг с другом, и со зрителем, — я с самого начала понимал, что проект не провалится. Было ощущение, что он пойдет нормально. Но чтобы сразу так зашло — об этом можно было только мечтать. Если честно, я давно не мечтаю в категориях «успех — неуспех». Конечно, это всегда неожиданно. Когда 1 января вышла первая серия, то уже вечером стало понятно — турбо-поперло. Мы все были немного ошарашены, особенно дебютанты и исполнители главных ролей. Поэтому если коротко — нет, такого мы не ожидали.

- В чем, на ваш взгляд, залог успеха проекта? Аудитории сегодня не хватает искренний историй, музыки или, возможно чего-то другого?

- Во-первых, крепкий сюжет и история с неожиданными поворотами. Даже при всем том количестве, скажем так, клише, использованных в этом проекте, у нас все равно достаточно много неожиданных поворотов. И это сработало. Во-вторых, это искренность. Мы не замалчиваем правду, не делаем вид, что мы живем в какой-то другой стране, в каком-то другом мире, не обращая внимания на то, что происходит. Это честная попытка говорить с аудиторией напрямую.

Залог успеха и в том, что появляются новые лица. Вообще, такие проекты дают возможность работать с дебютантами и работать с молодой аудиторией. Мне это очень нравится. Так как 90% нашего киносообщества не хотят участвовать в таких проектах, остается маленький процент молодых людей, которые готовы рискнуть и попробовать. И мы даем им этот шанс. Здесь наши интересы, в принципе, сходятся. Мы получаем отличных новых артистов, новые незамыленные лица, получаем искренность, энергию, задор. И зритель, как мне кажется, чувствует вот эту непосредственную искренность и желание сделать качественно свою работу. Я думаю, на примере «Ландышей» и других проектов становится очевидно, что вот эта замкнутая система «медийных имен», которые кочуют из проекта в проект — не залог успеха. Это скорее иллюзия. И в каком-то смысле мы смогли ее немного пошатнуть. В общем, крепкая история, правильный кастинг - наверное, это основные составляющие успеха.

Что касается музыки, у нас уже был опыт достаточно музыкального кино – проект назывался «ЮЗЗЗ». Там тоже было много современной музыки и актуальных песен. По сути, я взял эту схему из «ЮЗЗЗА» и перенес в «Ландыши». Где-то получилось эклектично, где-то, возможно, перебор — в других проектах я бы, наверное, поступил иначе. Но схема сработала, и мы ее использовали.

Плюс, у нас появился прекрасный партнер «Таврида», где есть дебютанты, молодые композиторы, молодые исполнители. Появился замечательный музыкальный продюсер Анна Храмова. Все совпало — и получилась настоящая синергия. Так родился, на мой взгляд, отличный музыкальный проект.

- Были ли у вас сразу мысли о продолжении и как долго писался сценарий второго сезона? Были ли сложности в этой работе?

- Я стараюсь не думать о втором сезоне заранее. Потому что второй сезон всегда сложнее первого. От тебя чего-то ждут — и, что уж скрывать, многие ждут, что ты облажаешься. Это дополнительная ответственность — в том числе перед зрителями. Тебе надо тянуть историю дальше – развивать старые и новые конфликты, и, конечно, это реально сложнее. К тому же, есть дефицит времени: второй сезон нужно делать быстро, максимально близко к первому, иначе интерес уходит, зрители забывают. Тут нет времени на раскачку, надо сразу включаться в работу.

У нас очень дружный актерский коллектив, и он остался с нами. Все прекрасные молодые ребята, все горят и хотят работать на втором сезоне.

Главная сложность второго сезона - это придумать крутой сюжет, опять же с неожиданными поворотами. Но, мне кажется, количество неожиданных поворотов во втором сезоне просто зашкаливает. Даже самый внимательный и продвинутый зритель вряд ли сможет предсказать развитие нашего сюжета.

Что касается сроков написания сценария – мы к нему приступили осенью прошлого года и вот сейчас еще вносим финальные правки. Уже два месяца идут съемки, и какие-то сцены мы дорабатываем прямо по ходу. Так что, по сути, почти год ушел на сценарий. И это, кстати, очень быстро — потому что обычно восемь серий пишутся около двух лет.

- Как пришла идея снять один из музыкальных номеров сериала на сцене «Таврида.АРТ»?

Я сам уже не первый год езжу на «Тавриду», и мне действительно нравится то, что там происходит. Мне кажется, в СМИ этой теме уделяется недостаточно внимания и нужны отдельные проекты, посвященные «Тавриде». «Ландыши» — это наш совместный с «Тавридой» проект, и это было очень органично зафиналить второй сезон на «Таврида.АРТ». То, что нам дали возможность встроиться в большой концерт на главной сцене — в прайм-тайм, где будут десятки тысяч зрителей — это, конечно, очень круто. По-моему, такого еще ни у кого не было. И, в хорошем смысле, это очень волнительно. Я надеюсь, что это будет крутой финал, крутого сезона, крутого сериала.