Стартовали съемки третьего сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» объявили о старте производства третьего сезона шоу. Съёмки начались в конце июля и вновь пройдут в Великобритании и США.

По традиции съёмки займут примерно полгода, ещё столько же времени уйдёт на постпроизводство. Судя по всему, третий сезон сериала по культовой вселенной выйдет не раньше осени 2026 года.

Amazon продлила «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон спустя три месяца после завершения второго. Продолжение вновь будет посвящено Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватил власть в Средиземье. Всего планируется пять сезонов шоу, однако зрительские рейтинги проекта стремительно падают.