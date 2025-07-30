Что на самом деле трогает зрителей в кино

Ко Дню дружбы исследование Wanta Group раскрыло парадокс: сюжеты о дружбе запоминаются зрителям даже чаще, чем романтические линии. При этом сами зрители признают — грань между этими понятиями стала тоньше, чем кажется.

© кадр из фильма «Титаник»

Почти половина зрителей (48%) признаются, что именно отношения дружбы в фильмах трогают их сильнее всего — заставляют обсуждать, вспоминать, пересматривать. Любовные линии оказались лишь на седьмом месте (33%). Такой разрыв говорит о важном сдвиге в восприятии.

При этом темы дружбы и любви оказались на одном пьедестале актуальности для зрителя: 32% называют дружеские отношения самой актуальной темой, 31% — романтические.

- Именно это противоречие нас зацепило, – комментирует Анастасия Кротова, руководитель проектного центра Wanta Group. – Люди ставят любовь и дружбу на один пьедестал, но когда смотришь, что действительно откликается: дружеские сцены трогают глубже, чем романтические. Мы решили разобраться: что люди на самом деле вкладывают в понятие “любовь”? Ключевое открытие — в трактовке понятий.

Разрыв в восприятии

– Только 49% воспринимают любовную линию как роман между мужчиной и женщиной.

– Для 53% — это прежде всего отношения между близкими людьми: "Это про связь. Про поддержку. Про отношения между близкими — родителями и детьми, братьями и сёстрами, друзьями. Не так важно, кто ты. Важно, какие эмоциональные потребности закрываются через это общение, какую глубину связи ты в нём находишь, – поясняет эксперт.

– Мужчины чаще понимают любовь как поддержку и близость — по сути, дружбу, а женщины — как романтические отношения.

Гендерный паттерн

- Когда мужчина говорит о важности любви в кино, он нередко описывает историю дружбы. Женская аудитория сохраняет традиционное понимание романтики. Такой когнитивный разрыв восприятия любви может изменить подход к созданию сюжетов — и помочь сделать его более адаптивным для разных аудиторий, давая каждой из них то, что ей действительно важно, - говорит Анастасия Кротова.

Выводы

Казалось бы, парадокс — дружба трогает сильнее, но любовь остается столь же востребованной темой — находит простое объяснение. Для многих зрителей эти понятия пересекаются: то, что они называют "любовью", часто оказывается глубокой дружбой и "связью между близкими". Дружба в кино теперь — синоним искренности: она показывает близость без пафоса, преданность без шаблонов. И аудитория голосует за это своим вниманием.

Если в День дружбы вы решите пересмотреть любимый фильм — присмотритесь внимательнее. Возможно, именно глубина отношений между близкими, а не классическая романтика, стала его главной силой.

Анализ восприятия кинотеатральной аудиторией топ‑16 фильмов и топ‑10 сериалов 2023–2024 годов, опрос 745 респондентов в возрасте 12+ лет, выходящих из кинозалов после просмотра фильмов в августе 2024 года. Опрос проводился в городах-миллионниках, среди посетителей кинотеатров методом CAPI (персональных формализованных интервью на выходе из зала после просмотра фильма с использованием планшета).