Когда выйдет новый фильм про «Людей Икс»

Издание Variety сообщило, что Marvel активно работает над новым фильмом про «Людей Икс». По данным СМИ, в скором времени начнётся кастинг на главные роли в картине.

Журналисты отметили, что Marvel ищет молодых актёров для нового воплощения мутантов на экране. При этом среди артистов не будет звёзд первой величины. Таким образом, компания сможет сэкономить на производстве картины. Сама лента выйдет не раньше 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что фильм «Мстители: Секретные войны» станет финальным в саге о Мультивселенной. После этого Marvel сконцентрируется на других персонажах — команде «Люди Икс». Режиссёром нового фильма о мутантах станет Джейк Шрайер — автор недавних «Громовержцев».