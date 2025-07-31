Что не так с экранизацией «Войны миров» от Тимура Бекмамбетова

На Amazon Prime Video вышла экранизация культового романа Герберта Уэллса «Война миров» с рэпером Айс Кьюбом и актрисой Евой Лонгорией в главных ролях. Режиссером картины выступил звездный клипмейкер Рич Ли, а одним из исполнительных продюсеров — российско-казахский режиссер, создатель «Ночного дозора» Тимур Бекмамбетов. Картина целиком снята в формате скринлайф — события в ней разворачиваются на экране компьютера. «Лента.ру» рассказывает, как этот амбициозный фильм оказался грандиозным провалом.

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Дата выхода: 30 июля

30 июля Страна: США

США Платформа: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Продолжительность: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Режиссер: Рич Ли

Рич Ли В ролях: Айс Кьюб, Ева Лонгория, Майкл О’Нил, Оливия ДеЛаурентис, Джонатан Даниэль Браун, Иман Бенсон, Харви Б. Джексон, Генри Хантер Холл, Мэтт Корбой, Сидни Хеллер

Будний день Уильяма Редфорда (Айс Кьюб), аналитика антитеррористического отдела Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, начался как обычно — очередной рейд в попытке поймать хакера с никнеймом Нарушитель, контроль диеты дочери, посмевшей взять в буфете на своей работе кекс вместо вареного яйца, а еще — буллинг сына, который запустил на домашнем компьютере видеоигру вместо сайта по поиску работы. Все эти задачи Уильям выполняет, не поднимаясь с кресла, — должность в силовом ведомстве дает ему полный доступ ко всем (буквально) подключенным к интернету девайсам, аккаунтам и перепискам в стране. Узнать, что дочь обсуждает со своим супругом в мессенджере? Пожалуйста. Дистанционно удалить только что купленную сыном игру? Дело пары кликов. Вычислить по IP опасного террориста, который грозит слить данные о том, как правительство следит за своими гражданами? Ну вот тут все окажется не так уж просто. Рейд ФБР в укрытие Нарушителя прерывает метеоритный дождь, обрушившийся разом на всю планету.

Далее разворачивается история, известная миру уже более века, — метеориты оказываются космическими судами-треногами, которые принимаются разорять города. Люди беспомощны перед космическими захватчиками, правительства пали, а Уильям пытается использовать последние доступные инструменты слежки, чтобы спасти собственную семью. Впрочем, выясняется, что пришельцам нужны вовсе не люди — космические создания, оказывается, питаются информацией, за которой и прибыли на Землю. Казалось бы, тут пришла пора отступить в сторону перед инопланетными захватчиками, однако когда те фактически съедают страницу мертвой жены Уильяма в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) с ее последним голосовым сообщением, борьба с треногами становится для аналитика делом чрезвычайно личным.

На бумаге все вышеописанное, в общем-то, звучит достаточно весело, так что не стоит удивляться тому, как скринлайф-адаптация романа Герберта Уэллса с Айс Кьюбом в главной роли вообще попала в производство. К тому же лента представляет нестандартную, отличную от страшилки об инопланетных захватчиках из оригинального произведения и экранизации Стивена Спилберга. Новая «Война миров» оборачивается поучительной историей о том, насколько глубокий доступ правительства имеют ко всем нашим данным. Однако уже тот факт, что Amazon выпустил этот полнометражный фильм (релиз которого изначально планировался в кинотеатрах) на свой стриминг без какой-либо рекламы и анонсов, намекает на то, что спонсоры в успех «Войны миров» не сильно поверили.

Опасение подтверждается уже в первые минуты действия, которое, будучи демонстрацией работы Уильяма за компьютером, оказывается — какая неожиданность! — болезненно статичным. Большую часть времени «Войне миров» просто космически не хватает динамики. И дело даже не в природных недостатках скринлайф-формата, а в совершенно ненужной дотошной демонстрации любого чиха главного героя. Загрузочные экраны, переключения ссылок, кликанье, кликанье, кликанье — «Войну миров» точно не следует рекомендовать тем, кто проводит за компьютером добрую часть дня, поскольку эта картина способна подарить настоящую головную боль любому офисному сотруднику.

Недоумение вызывает и Айс Кьюб в главной роли. Желание режиссера и продюсеров заполучить громкое имя в актерский состав объяснимо, однако культовый рэпер из 90-х, грозно шевелящий на камеру бровями и изредка между кликами мышки выкривающий что-то вроде «Тачдаун!» и «Уноси свою жопу домой, интергалактический кусок дерьма», скорее напоминает человека в возрасте, впервые в жизни открывшего для себя Pornhub, нежели профессионального государственного хакера. И уж точно не помогает «Войне миров» нелепейшая реклама сервиса дронов-доставщиков Amazon, помещенная аккурат в кульминации сюжета (собственно, мир удается спасти именно благодаря новому продукту от Джеффа Безоса).

Формат скринлайф, который Бекмамбетов активнейшим образом продвигает с середины 2010-х, все еще остается экспериментальным, а его использование в массовом кинематографе — точечным. М. Найт Шьямалан использовал сеансы FaceTime в «Доме с прислугой» в рамках поставленной самому себе задачи не покидать стены дома, в котором разворачивается сюжет (и, конечно же, ради рекламы техники Apple), «Эйфория» превращала в отдельное место действия экраны мессенджеров, в которых подростки кидали друг другу дикпики, однако мало какой проект решался целиком перенести сюжет на компьютерный монитор.

Формат этот действительно имеет огромный потенциал, и отличный пример этому — другие фильмы, к которым приложил руку создатель «Ночного дозора». В 2015-м вышел отличный хоррор «Убрать из друзей» Левана Габриадзе, через пару лет вышел «Профиль» самого Бекмамбетова о журналистке из Великобритании, которая заводит знакомство с вербовщиком женщин из ИГИЛ. Однако картина Рича Ли, ранее снимавшего клипы Эминему и Лане Дель Рей, скорее урок о том, как не следует эксплуатировать формат «кино на экране». Или же о том, что деньги от техногигантов почти наверняка идут нога в ногу с крайне чудовищным продакт плейсментом. В любом случае, провал «Войны миров», вероятно, отпугнет студии от скринлайф-формата еще на пару лет — к несчастью, совершенно необоснованно.

Релиз фильма «Война миров» состоялся 30 июля на платформе Amazon Prime Video