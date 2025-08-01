Депутат ответил, нужен ли российским фильмам «Оскар»

Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не нужно стремиться к возобновлению работы Российского оскаровского комитета, который ранее выдвигал отечественные фильмы на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист РФ, режиссер, писатель, депутат Госдумы Николай Бурляев, отметив, что российской киноиндустрии не стоит привлекать внимание Американской киноакадемии, а идти собственным путем - создавать свои кинопремии.

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«Я думаю, что не нужно стремиться к привлечению внимания Американской киноакадемии к нашему кино. Нам надо идти своим путем. Как писал Лермонтов: "Сколько же можно тянуться за Европой? Пора жить своей самостоятельной жизнью и внести в общечеловеческое свое, самобытное, российское". Нам совершенно не по пути с Голливудом в том виде, в котором он сейчас существует», — сказал Бурляев.

Собеседник агентства уверен, что России необходима собственная премия "которая будет звучать столь же планетарно, как и "Оскар". Он добавил, что награда "давно обезличена", и стремление к ней - ошибка.

«Да, если тебя отметят на "Оскаре", это может повысить шансы в прокате. Но не об этом нужно думать, а о душе. Президент России однозначно заявил, что Россия - это цивилизация, и мы строим новое государство, просветленное и идущее совершенно другим путем, нежели Америка и Европа», — заключил он.

Российские картины трижды становились лауреатами в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", среди них "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1995).

Ранее в беседе с ТАСС народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выразил мнение, что России в 2025 году, как и в последние несколько лет, не стоит выдвигать свою картину на соискание американской кинопремии "Оскар". Фильмы от РФ на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигал Российский оскаровский комитет, созданный при Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ. В 2022 году президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать отечественный фильм на соискание премии "Оскар". В 2023 году Российский оскаровский комитет приостановил свою работу на фоне выхода из организации многих ее членов.

В 2022 году Михалков выступил с инициативой учреждения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Михалкова. 24 ноября этого года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредители премии - Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.