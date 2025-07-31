Никита Михалков считает, что российские фильмы не следует выдвигать на «Оскар»

Во время недавнего интервью артист и режиссёр Никита Михалков высказался на тему того, стоит ли России в принципе выдвигать какие-либо свои проекты на «Оскар». По мнению Михалкова, сейчас делать это совсем не нужно.

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По словам Михалкова, нет никаких гарантий, что даже качественная отечественная картина получит «Оскар».

А у нас есть гарантия, что картина, которая нравится нам, может получить там «Оскар» сегодня? Нет. Ну и зачем тогда вообще что-то выдвигать от России?

Режиссёр отметил, что его фильм «Утомленные солнцем» получил премию в своё время, когда жюри в первую очередь смотрело на качество фильмов и их вклад в кинематограф, а не на политический подтекст.