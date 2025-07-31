Сценарий третьей части «Гремлинов» ждет одобрения Стивена Спилберга

Warner Bros. крайне заинтересована в создании третьей части культовой комедии ужасов "Гремлины". Как передаёт издание Variety, об этом в ходе Comic-Con в Манчестере рассказал исполнитель главной роли в классической дилогии Зак Гэллиган.

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По его словам, сценарий триквела уже написан и находится на столе у продюсера Стивена Спилберга, всё зависит только от его согласия на запуск проекта. Имя автора текста неизвестно.

Актёр отметил, что благодарить за это можно успех второй части "Битлджуса" - "реанимация" хита 1980-х годов собрала 452 миллиона долларов, что подтолкнуло студию к оживлению других франшиз той эпохи.

Первая часть "Гремлинов" (1984) заработала в прокате 212 миллионов долларов, а также стала одной из причин появления рейтинга PG-13. Продолжение, вышедшее шесть лет спустя, провалилось, но со временем обрело культовый статус. Обе картины снял Джо Данте.

В 2023 году на стриминговом сервисе Max состоялась премьера одноимённого анимационного телесериала.

Франшиза основана на легендах о фольклорных озорных существах, ненавидящих технику и всячески вредящих людям, которые ей пользуются.