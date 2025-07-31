В первом сезоне «Гарри Поттера» будет больше серий, чем заявляли изначально

Изначально в СМИ сообщалось, что в первых двух сезонах сериала по «Гарри Поттеру» будет по шесть серий. Сейчас же в интервью с оператором-постановщиком Адриано Голдманом для Forbes Brazil подтвердилось, что в первом сезоне будет восемь серий.

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Актёрский состав следующий: Хагрида сыграет Ник Фрост, Гарри, Гермиону и Рона воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно. Актёра на роль Волан-де-Морта уже нашли, но раскрывать его не планируют до премьеры.

Первый сезон выйдет в 2027 году. По данным Redanian Intelligence, он завершится на моменте, когда Хагрид вместе с Роном, Гарри, Гермионой и другими детьми отправится в Хогвартс на лодках.