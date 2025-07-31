Когда выйдет сериал «Осторожно, люди!»

Премьера комедии "Осторожно, люди!" - об инопланетянине, который поселился в теле филолога, состоится 1 сентября в 19:00 на СТС. Сразу после телеэфира сериал выходит в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Над проектом работали создатели сериалов "Как Деревянко Ломоносова играл" и "Родком". Главные роли исполнили: Андрей Некрасов, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Екатерина Вилкова, Александр Семчев, Инга Оболдина, Михаил Евланов.

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По сюжету, в преподавателя филфака Семенова (Андрей Некрасов) - самого бесхребетного существа на планете - вселяется инопланетянин, корабль которого потерпел крушение. К своему ужасу, пришелец узнает, что человечество сжигает нефть, которая создана учеными их более развитой цивилизации как лекарство от всех болезней. Он хочет предупредить "соплеменников", чтобы вместе они очистили Землю от "людей-вредителей". Но для этого нужно починить корабль в тихом месте. Правда, уединиться ему не дают дочь Семенова Алена (Александрина Олексюк), его бывшая жена Катя (Екатерина Вилкова), декан (Артем Волобуев), комендант-уфолог (Александр Семчев) и сильная страсть к коллеге Анне Михайловне (Ангелина Стречина).

На съемках Ангелина Стречина признавалась, что всегда любила фильмы про инопланетян, поэтому сразу согласилась играть преподавательницу Анну Михайловну, в которую влюбляется пришелец. "Обожаю фантастику, поэтому с интересом прочла сценарий, - делится она. - Из любимых фильмов - "Короткое замыкание" и "Гостья" по книге Стефани Майер. Я в целом верю в мистику, подписана на паблики про затопленные города, пирамиды и другие вещи, которые сложно объяснить".

"В работе над сценарием, конечно, вспоминали сериал "Засланец из космоса" и популярный роман "Кукловоды" Роберта Хайнлайна, - признаются режиссеры Дмитрий Белавин и Сергей Цапенков. - Правда, история совершенно не об инопланетных паразитах. Скорее, о том, что мы неправильно используем не только ресурсы, но и сами люди, скажем так, "эксплуатируют" друг друга не всегда по назначению".

Сразу две версии героя - Семенова до появления пришельца и после - предстояло сыграть петербургскому актеру Андрею Некрасову. По сюжету, в голове филолога постоянно идет диалог человека и пришельца.

"С приходом инопланетянина в моем герое распечатывается то, что всегда было скрыто, - считает Некрасов.

- Мне в целом нравится Семенов: он совершает благородные поступки, верит в честность, говорит правду, поэтому местами напоминает князя Мышкина".

Сам инопланетянин также появится в кадре в 3D-формате.