Начались съемки фэнтезийного сериала «Тайный город»

Компания «Медиаслово» при участии ТНТ и «Москино» приступила к съёмкам фэнтезийного сериала «Тайный город». Он основан на цикле романов Вадима Панова.

© Чемпионат.com

Главным героем выступает айтишник Артём, который случайно становится обладателем магического артефакта и открывает для себя иную Москву, в которой, скрываясь от людских глаз, живут могущественные колдуны и маги.

Фото со съёмок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

© Фото со съемок

Режиссёром проекта выступает Николай Рыбников. В сериале снимаются Олег Савостюк, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Игорь Верник, Мария Андреева, Диана Пожарская, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов и другие.

Премьера «Тайного города» запланирована на 2026 год.