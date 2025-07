Появился тизер фильма «Перси Джексон и Олимпийцы»

Стриминговый сервис Disney Plus опубликовал дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала "Перси Джексон и Олимпийцы" (Percy Jackson and the Olympians) по романам одноимённого фэнтези-цикла Рика Риордана.

© кадр из фильма «Перси Джексон и Олимпийцы»

На этот раз полубог Перси (Уокер Сколбелл) отправляется в Море Чудовищ на поиски Золотого руна, способного исцелять что угодно и кого угодно, чтобы спасти Лагерь полукровок.

К герою вновь присоединятся его друзья - сатир Гроувер Ундервуд (Арьян Симхадри) и дочь богини мудрости Афины Аннабет Чейз (Леа Джеффрис). Среди новых союзников окажутся циклоп Тайсон (Дэниэл Димер) и дочь Зевса Талия Грейс (Тамара Смарт).

Роль бога неба, грома и молний вместо покойного Лэнса Реддика исполнит Кортни Б. Вэнс ("Американская история преступлений", "Лило и Стич").

Премьера состоится на Disney Plus 10 декабря.