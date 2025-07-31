Звезда «Теории большого взрыва» сыграет в фильме о религиозной секте

Джим Парсонс - незабываемый Шелдон из "Теории большого взрыва" - присоединился к актёрскому составу триллера "Лидер" (The Leader), вдохновлённого реальной историей религиозной секты Heavenʼs Gate. Об этом сообщает издание Deadline.

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Картина уже находится в производстве. Подробности о персонаже Парсонса пока держатся в секрете, но режиссёр и сценарист Майкл Дж. Галлахер ("Отсев", "Смайли") заверяет, что "его захватывающее, мощное исполнение шокирует зрителей".

Главные роли исполняют Тим Блейк Нельсон ("Невероятный Халк") и Вера Фармига ("Заклятие"), также задействованы Майкл С. Холл ("Декстер") и Грейс Кэролайн Карри ("Вышка").

Лента расскажет историю деструктивного культа, основанного в США Маршаллом Эпплуайтом и Бонни Лу Неттлс. Пара познакомились в психиатрической больнице, где разработала основные постулаты новой религии, базировавшейся на "астральных выходах" и приведшей в итоге к массовому суициду 39 человек.

Дата премьеры будет объявлена позже.