Расписание выхода криминального сериала «Хирург»

31 июля состоялась премьера сериала «Хирург». Шоу рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.

© Чемпионат.com

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они выходят еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 28 августа.

Расписание выхода сериала «Хирург» от Start