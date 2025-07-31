Расписание выхода криминального сериала «Хирург»
31 июля состоялась премьера сериала «Хирург». Шоу рассказывает о клинике, где проводят нелегальные операции по пересадке органов. Сюжет проекта посвящён нескольким персонажам: успешному хирургу, идущему на компромиссы с совестью ради финансирования научных исследований; аспирантке, которая пытается спасти любимого; безбашенной журналистке, которой нечего терять после получения смертельного диагноза — теперь её может спасти только нелегальная пересадка.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они выходят еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 28 августа.
Расписание выхода сериала «Хирург» от Start
- 1-я серия — 31 июля
- 2-я серия — 31 июля
- 3-я серия — 31 июля
- 4-я серия — 31 июля
- 5-я серия — 7 августа
- 6-я серия — 14 августа
- 7-я серия — 21 августа
- 8-я серия — 28 августа