В Липецке пройдет II Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление»

21–24 октября 2025 года в Липецкой области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Паралимпийского комитета России состоится II Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление». В этом году показы пройдут в Липецке, Ельце, Усмани, а также в городах Луганской Народной Республики. Прием заявок на участие открыт на официальном сайте мероприятия.

«Преодоление» — это кинофестиваль, посвященный людям, чья воля, целеустремлённость и внутренняя сила вдохновляют миллионы. Второй год подряд фестиваль объединяет фильмы о паралимпийцах, спортсменах с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий, реализующих себя в спорте, и о здоровом образе жизни.

Фестиваль направлен на просвещение населения и продвижение ценностей активного и осознанного образа жизни среди молодежи. Он акцентирует внимание на вопросах социальной и физической адаптации людей с ограниченными возможностями, содействует их участию в культурной и общественной жизни, а также поддерживает стремление к самореализации и раскрытию внутреннего потенциала.

Евгений Богатырев, президент фестиваля, главный редактор журнала «Физкультура и спорт», член Совета Международной федерации спортивного кино и телевидения, кинодраматург и лауреат десятков международных кинофестивалей:

««Преодоление» — не просто кинофестиваль. Это важный культурный и общественный диалог, который мы ведем через экран. Мы хотим сохранить и передать память о героях спорта, вдохновить молодых людей на занятия физической культурой, а также показать, что сила духа способна преодолеть любые барьеры».

Подать заявку на участие в фестивале можно на сайте кинофестиваля preodoleniefest.ru. К участию приглашаются российские и зарубежные режиссёры, авторы документального и художественного кино. Заявки принимаются в трех номинациях:

«Сильные духом» — фильмы о паралимпийцах и спортсменах с ограниченными возможностями. «Мы верим твердо в героев спорта» — фильмы о легендах спорта и значимых спортивных событиях. «СВОи в бою и в жизни» — фильмы о ветеранах СВО.

Главный партнер фестиваля — Паралимпийский комитет России, возглавляемый Павлом Алексеевичем Рожковым.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.