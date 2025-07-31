Вышел русский трейлер комедии «Нескромные»

Компании «Атмосфера кино» и Arna Media представили русскоязычный трейлер фильма «Нескромные». Романтическая комедия выйдет в кинотеатрах РФ 25 сентября.

Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Neon.

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По сюжету, главные герои картины — пара Конор и Эшли. У них наступает кризис в отношениях, из-за чего они решают попробовать поступить также как их друзья Пол и Джули. А именно — начать открытые отношения с другими людьми. В один момент эксперимент выходит из под контроля.

Главные роли исполнили Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»), Адриа Архона («Андор») и Кайл Марвин («Не сработало»). Режиссёром картины выступил Майкл Анджело Ковино («Восхождение»).