Опубликован тизер второго сезона сериала «Волшебный участок»

Онлайн-кинотеатр Okko представил новый тизер второго сезона сериала «Волшебный участок». Продолжение фантастического шоу выйдет осенью. Точную дату премьеры объявят позже.

Видео доступно во VK-группе Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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Сериал рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба-яга и прочая нечисть.

Сюжет второго сезона развернётся в Санкт-Петербурге, где главный герой должен раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП. К главным ролям вернулись Николай Наумов (Лёха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Заяц) и другие актёры. Сценаристом и шоураннером вновь выступил Александр Носков — один из авторов шоу «Гости из прошлого».