Как в разных странах изображают советского солдата в кино

Изучение кинематографических образов советского солдата говорит больше о странах, чем о самой истории. Режиссеры и сценаристы формируют зрительское восприятие: герой, жертва, враг. «‎Рамблер» поможет глубже посмотреть на военные фильмы разных стран.

1. Россия / СССР

Советская кинотрадиция порождала эпические картины, где солдат изображался и как бесстрашный герой, и как часть общей массы. Так, серия фильмов «Освобождение» (1967–1971) стала детальной хроникой Курской битвы и штурма рейхстага.

В кинолентах изображены сотни фигур, ледяные бои, массовые сцены. В серии прослеживается коллективный, с широкой душой советский образ. Там солдат представлен не одиночкой, а звеном единого целого, готового к самопожертвованию.

Современный российский взгляд, например, в фильме Карена Шахназарова «Белый тигр» (2012) — это образ солдата-мифа: командир танка с почти сверхъестественным чувством машины и интуицией. Герой с религиозным пылом и внутренним конфликтом стал символом поиска силы и смысла войны.

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2. США/Западная Европа

Картина «Враг у ворот» (2001), режиссера Жан-Жака Анно, рассказывает о Василии Зайцеве — легендарном снайпере Сталинградской битвы. Американская и европейская версия советского солдата — это профессионал, целеустремленный боец, способный к эффективной защите и победе.

История Зайцева построена на личной мотивации, мужества и интеллектуальной дуэли со врагом. Этот образ дал западной аудитории возможность увидеть советского солдата глазами человеческой истории, а не идеологической машины.

Так, фильм подчеркивает личную драму и психологическую нагрузку войны.

© Кадр из фильма «Звезда солдата»

Тем временем французский фильм «Звезда солдата» (2006) погружает зрителя в внутреннюю драму рядового красноармейца Афганской кампании.

Николай, молодой петроградский музыкант, постепенно теряет связь с армейской идентичностью, симпатизируя местному народу и сомневаясь в своей миссии. Совместные сцены с афганцами и дружба с западным фотографом показывают советского солдата как человека, способного на моральный выбор, а не идеологический пафос.

2. Финляндия

© Кадр из фильма «Неизвестный солдат»

Финская адаптация романа «Неизвестный солдат» (2017), режиссера Аку Лухимьеса, показывает советского солдата глазами финского противника. В этом фильме советские бойцы сопоставляются с финнами в своих слабостях, страхах, моральных дилеммах.

Хотя фильм рассказывает историю финского подразделения, советский образ — реалистичен и человечен: противник, достойный уважения. Критики оценили картину как «мощный антивоенный фильм», где обе стороны изображены через призму сочувствия и уважения.

4. Балканские страны / Югославия

© Кадр из фильма «Вальтер защищает Сараево»

В фильме «Вальтер защищает Сараево» (1972) (Югославия) советский солдат появляется как символ интернациональной солидарности. Хотя главного героя — югославского партизана Уолтера — поддерживают и русские, образ советского бойца подчеркивает интерэтническую борьбу и общность идеалов.

Благодаря уникальному кросс-жанровому стилю — смесь войны, триллера и шпионажа — фильму удалось завоевать популярность в Китае и других странах: образ советского солдата символизировал антифашистское братство и борца за свободу международного масштаба.

Эволюция образа

От триумфа героя-победителя в советской классике до внутренней борьбы и сомнений современных кинематографов — образ советского солдата демонстрирует также и культурный сдвиг во времени:

В XX веке он был частью мощного агитационного искусства;

В XXI веке — стало больше персональных историй и этической амбивалентности.

Финские и югославские картины создавали образ с позиции «противника», но не демонизировали его. Французские и другие западные авторы используют образ для психологических и философских исcледований. Понимание этих образов позволяет увидеть ценностные коды разных обществ.

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