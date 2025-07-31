Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» может получить продолжение

Издание The Wrap сообщило, что стриминговый сервис Netflix планирует расширить свой популярный проект «Кей-поп-охотницы на демонов». По данным источников СМИ, компания готовит сразу два продолжения.

Новые полнометражные мультфильмы должны образовать вместе с первой частью целую трилогию. Кроме того, Netflix планирует снять ремейк анимационной картины с живыми актёрами и выпустить спин-офф в виде мультсериала. Сама компания пока не анонсировала продолжение.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на стриминговом сервисе 20 июня. Сюжет повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Картину с восторгом приняли как зрители, так и критики. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 97% рекомендаций от обозревателей и 92% — от зрителей.