Вышел трейлер мультсериала «Короче говоря»

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер мультсериала Long Story Short («Короче говоря»). Премьера нового анимационного шоу состоится 22 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет сериала расскажет о нескольких годах жизни неблагополучной семьи. Герои должны будут преодолеть длительные поездки и попытаться не рассориться друг с другом окончательно. Жизнь конфликтующих двух братьев и сестры будет показана в трёх временных линиях.

Создателем «Короче говоря» выступил Рафаэль Боб-Ваксберг — автор знаменитого мультсериала «Конь БоДжек». Сколько будет эпизодов в анимационном сериале, пока неизвестно.