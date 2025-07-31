Что известно о третьем сезоне аниме «Семья шпиона»

Осенью 2025 года выходит третий сезон аниме «Семья шпиона» — сериала о крутом спецагенте, которому поручено предотвратить войну между двумя соседними странами. И если в двух первых сезонах во главе угла были экшен и шпионские задания, то в третьем, как ожидают журналисты и фанаты, зрителя ждет настоящая история главного героя. «Лента.ру» публикует дату премьеры и трейлер третьего сезона «Семьи шпиона».

Главное о сериале

Страна: Япония

Год: 2022 — настоящее время (2 сезона)

Дата выхода 3-го сезона: осень 2025 года

Количество серий: 37 (25 в первом сезоне и 12 во втором)

Продолжительность одной серии: 24 минуты

Жанр: аниме, мультфильм, боевик, комедия

Режиссеры: Кадзухиро Фурухаси (1-2-й сезон), Такахиро Харада (2-й сезон), Юкико Имаи (-й сезон)

Основа: манга «Семья шпиона» Тацуя Эндо

Студии: Wit Studio и CloverWorks

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.3

«Семья шпиона» (Spy x Family) — японский аниме-сериал, основанный на одноименной манге. В центре сюжета — спецагент с кодовым именем Сумрак, который выполняет секретную миссию: он должен выдать себя за психиатра Лойда Форджера и внедриться в окружение политика Донована Десмонда. Для этого Сумрак заводит фиктивную семью — жену Йор и дочь Аню. Однако Сумрак не знает, что его фальшивая супруга — на самом деле известная убийца Терновая Принцесса, а маленькая дочь Аня — телепат.

Первый сезон шоу выходил с апреля по декабрь 2022 года, второй — в октябре-декабре 2023-го. Под конец второй главы появился полнометражный фильм «Семья шпиона: "Код белый"».

«Семья шпиона» получила положительные отзывы от критиков и зрителей: на сайте с отзывами Rotten Tomatoes проект имеет 100 процентов «свежести» от журналистов и рейтинг 88 процентов от зрителей. А в 2023 году сериал даже удостоился награды «Анимация года» на Токийском фестивале аниме.

Дата выхода 3-го сезона

Спустя полгода после финала второго сезона на специальном мероприятии Spy х Family Anime Extra Mission создатели объявили о готовящемся продолжении и даже показали его обложку: на постере Аня спит, облокотившись о Бонда — белоснежную собаку, питомца семьи шпионов. Вокруг девочки хаотично разбросаны мелкие предметы, еда, игрушки и одежда, будто после обыска или потасовки.

В конце 2024 года стала известна и примерная дата премьеры продолжения.

Третий сезон аниме-сериала «Семья шпиона» выйдет в октябре 2025 года

Точного числа, когда третий сезон увидит свет, создатели пока не называют. Нет в сети и графика выхода серий 3-го сезона аниме.

Трейлер

22 июля студия TOHO представила трейлер второго сезона.

Сюжет

Сюжет «Семьи шпиона» разворачивается в основном в выдуманной стране Остании. В какой-то момент между Останией и соседним Весталисом началась война, в которой погибло множество военнослужащих и мирных жителей, однако никакого результата у этого конфликта не было. Затем последовала еще одна война, тоже безрезультатная. После нее между двумя странами опустился «железный занавес», а вместо военного столкновения стороны перешли к холодной войне.

Спустя десять лет после окончания второй войны вестальский дипломат неожиданно попадает в серьезную автокатастрофу в Остании. Весталис решает, что он стал жертвой заказного убийства, и начинает подозревать соседнюю страну в желании развязать очередной конфликт. Поэтому Весталис отправляет в Останию своего лучшего агента с позывным Сумрак. Он должен расследовать деятельность Десмонда Донована, лидера Партии национального единства, политика которой направлена против соседей.

Первый сезон

Чтобы втереться в доверие к Доновану, Лойд Форджер создает фиктивную семью: забирает из приюта девочку Аню, которая владеет чтением мыслей, и женится на наемнице Йор. Аня поступает в престижную школу «Эден», где учится сын Десмонда, Дэмиан.

Внимание в этом сезоне сфокусировано в основном на поступлении Ани в академию и развитии отношений между Лойдом и Йор, а также между Аней и Дэмианом. В то же время Аня заводит настоящую подругу, Йор учится быть матерью и женой, а Сумрак — заботливым отцом.

В первом сезоне появляется и еще один важный член семьи — пушистая белая собака по кличке Бонд. Выясняется, что он умеет предсказывать будущее. Эта способность многократно спасает семью шпиона.

Второй сезон

Второй сезон посвящен развитию отношений внутри семьи: переживая общие взлеты и падения, выполняя все новые шпионские задания, Форджеры осознают, что действительно испытывают друг к другу теплые чувства.

Несколько серий во втором сезоне полностью посвящены псу Бонду: он пытается изменить свою судьбу, а еще спасает щенка.

Третий сезон

Судя по трейлеру, в третьем сезоне зрителей неожиданный поворот сюжета — фанаты увидят историю о прошлом Лойда Форджера, которая до этого практически никак не раскрывалась. Поклонники сериала ожидают, что создатели наконец расскажут, кем был Сумрак до карьеры шпиона и почему он вообще стал спецагентом.

В трейлере показали мальчика в каске и пистолетом в руках на фоне разрушенных войной домов. Ролик дает понять, что этот мальчик — Лойд в детстве.

«Эта сюжетная линия — одна из самых мрачных и личных частей манги "Семья шпиона", показывающая, как война лишила Сумрака невинности и превратила в идеального шпиона. Она резко контрастирует с забавными злоключениями Ани, но при этом по-новому раскрывает характер Лойда, добавляя уязвимости его идеальной маске», — пишет издание Screen Rant.

Предполагается, что после того как зрители узнают историю шпиона, он покажется им более человечным. А еще станет понятно, какая травма движет героем и почему он готов притворяться другим человеком, чтобы предотвратить очередную войну.

Такой переход от комедийной истории к драме совпадает со сменой режиссера. Если второй сезон снимали Кадзухиро Фурухаси («Дороро») и Такахиро Харада («Обещанный Неверленд»), то в третьем сезоне кресло постановщика займет Юкико Имаи. В своих более ранних работах Юкико делала акцент на ярком визуальном повествовании и тщательной проработке персонажей — поэтому журналисты ожидают, что ее подход сможет освежить сериал и сделать сцены воспоминаний более объемными.

Герои

Лойд Форджер (Сумрак) — главный герой сериала, мужчина неопределенного возраста, хладнокровный профессиональный шпион из Весталиса. Живет под вымышленной личностью, чтобы войти в близкий круг политика Десмонда Донована и предотвратить очередную войну между Останией и Весталисом. У Сумрака отличная память, он вынослив и силен — в общем, он идеальный агент под прикрытием.

Имя Лойд Форджер — ненастоящее, но истинное имя героя в сериале и манге не раскрывается. При этом слово forger с английского переводится как «фальсификатор» или «лжец», что прямо говорит о фейковой природе его личности

Аня Форджер — маленькая девочка со способностью к телепатии, которую она получила в ходе тайного эксперимента. Что это за эксперимент и кто его проводил, неясно. Аня мечтает иметь настоящую семью — Лойд забрал ее из приюта, так что, судя по всему, родная семья девочки ее бросила.

Йор Форджер — фиктивная жена Лойда, работает в офисе мэрии Берлинта, столицы Остании. В то же время ведет тайную жизнь, в которой Йор — наемная убийца, известная как Терновая Принцесса. В сериале девушка учится быть хорошей женой и матерью: готовить, стирать и убирать, а еще решать проблемы с помощью диалога, а не насилия.

Бонд — питомец семьи Форджер, пес, способный предсказывать будущее. Что за порода у Бонда — неясно. Это довольно крупная собака с пушистой белой шерстью и черными лапами, похожими на ботинки и перчатки. Свои способности Бонд использует только во благо и часто выручает Форджеров.

Юрий Брайар — младший брат Йор, сотрудник Службы государственной безопасности (СГБ). Свое место работы он скрывает от сестры и ее семьи, притворяясь госслужащим в Министерстве иностранных дел. Подозревает, что брак Йор и Лойда — фиктивный.

Донован Десмонд — политик, председатель оппозиционной Партии национального единства Остании, цель Сумрака.

Дэмиан Десмонд — сын Донована и одноклассник Ани. Заносчивый юноша, втайне мечтающий заслужить похвалу отца.