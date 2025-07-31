Когда выйдет третий сезон «Короля Талсы»

Стриминговый сервис Paramount+ объявил дату выхода третьего сезона «Короля Талсы». Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября. Всего в третий сезон войдёт 10 серий.

Шоу рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

© Paramount+

© Paramount+

© Paramount+

© Paramount+

© Paramount+

© Paramount+

Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В третьем сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он также станет главным героем спин-оффа шоу под названием «Король Нового Орлеана». Ранее в СМИ сообщали, что новый сериал покинул шоураннер Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».