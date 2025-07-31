Компания Amazon вложилась в создание ИИ-мультсериалов

Издание Variety сообщило, что компания Amazon инвестировала в сервис Showrunner — он позволяет создавать мультсериалы с помощью искусственного интеллекта. Запуск новой платформы состоится в ближайшее время.

Сумма инвестиций пока не разглашается. Сервис разрабатывает компания Fable Studio — она активно тестировала новую платформу на протяжении нескольких месяцев. В Showrunner пользователи смогут стать авторами не только отдельных сцен, но и целых эпизодов анимационных шоу. По словам главы Fable Studio Эдварда Саатчи, для создания серий понадобится только несколько слов или фото.

Голливудские стриминговые сервисы скоро станут двусторонним развлечением. Зрители после просмотра сериала смогут делать новые серии с помощью нескольких слов и даже создавать персонажа по своему подобию, используя фото. Наши отношения со сферой развлечений сильно изменятся в следующие пять лет.

Авторы платформы сейчас ведут переговоры с компанией Disney и другими студиями из Голливуда — всё для того, чтобы получить лицензию на их проекты для использования на новом сервисе. Разработчики называют новый проект «Netflix среди искусственного интеллекта». На старте для пользователей платформы будут доступны два мультсериала: Everything Is Fine, шоу о супругах, оказавшихся в другом мире, и Exit Valley — комедийный сериал в стиле «Гриффинов».