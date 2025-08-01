Путин подписал закон о защите традиционных ценностей в кино

В РФ обязали владельцев аудиовизуальных сервисов блокировать фильмы, дискредитирующие или пропагандирующие отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно закону, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не допускать распространение произведений, которые содержат материалы, отрицающие традиционные духовно-нравственные ценности России.

Также документ возлагает обязанность на владельцев таких сервисов прекратить распространение материалов, в отношении которых министерством культуры РФ «принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание». Владельцы должны будут сделать это в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора.

Закон также устанавливает, что владельцы страниц в соцсетях, доступ к которым в течение суток составляет свыше 500 тысяч пользователей, обязаны удалить такие материалы.

Кроме того, минкультуры предоставляются полномочия по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или информации об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении.

Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.

До этого народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил мнение, что мультфильмы с традиционными ценностями могут появиться в РФ благодаря госзаказу и жесткой цензуре. Он уверен, что госзаказ и жесткая цензура должны быть «на все, что касается массового просмотра».