Назван сценарист нового фильма про Джеймса Бонда

По данным издания Variety, сценарий нового фильма про Джеймса Бонда напишет автор сериала «Острые козырьки» Стивен Найт.

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Напомним, что снимет картину Дени Вильнёв, известный по фильмам «Убийца», «Прибытие», «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна». Продюсируют картину Дэвид Хейман и Эми Паскаль. Исполнителя главной роли пока не называют.

Для Amazon это будет дебютная картина по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессметные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.