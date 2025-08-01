Десять лучших сериалов августа

В августе на стриминговых сервисах и в онлайн-кинотеатрах выходит масса интересного: от исторического эпоса с Джейсоном Момоа и долгожданного приквела к «Чужому» до продолжения «Уэнсдей» Тима Бертона и новой работы создателя «Коня БоДжека». Главные сериалы августа — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Вождь войны» / Chief of War

Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа выступил одним из шоураннеров и ведущим актером исторического эпоса о беспощадной войне четырех королевств Гавайских островов в конце XVII века. Смелый воин и представитель знати Каинана возвращается домой в разгар конфликта и пытается сохранить независимость всех островных народов от колонизаторов. Однако и его кампания по объединению королевств оказывается не менее кровавой. В сериале также снялись Клифф Кертис, Луциан Бучэнэн и Темуэра Моррисон, а режиссером выступил Джастин Чон («Голубой байу»).

Премьера — 1 августа на Apple TV+

«Платонические отношения» / Platonic

Пускай «Киностудия» Сета Рогена завершилась, но у комика уже подоспел еще один проект, который Роген создал совместно с режиссером Ником Столлером — второй сезон «Платонических отношений». Сериал повествует о друзьях детства, решивших восстановить отношения уже во взрослой жизни. Новая дружба, однако, быстро поглощает их с головой. Главные роли в мелодраме исполнили Роген и Роуз Бирн.

Премьера второго сезона — 6 августа на Apple TV+

«Уэнсдей» / Wednesday

Один из главных хитов Netflix последних лет возвращается с долгожданным вторым сезоном. Сериал Тима Бертона повествует о мрачной девушке Уэнсдей из культовой семейки Аддамс, которая отправляется учиться в специальную школу для подростков со сверхъестественными способностями. Теперь Уэнсдей предстоит спасти свою подругу Энид от неминуемой и предсказанной кончины. Первый сезон, вышедший в 2022 году, побил рекорд сериала «Очень странные дела» по просмотрам и сделал исполнительницу заглавной роли Дженну Ортегу международной звездой. В новом сезоне, который выйдет в двух частях, к касту присоединятся Стив Бушеми, Леди Гага, Кристофер Ллойд, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Хейли Джоэл Осмент, Джоанна Ламли и Ноа Тейлор

Премьера первой половины второго сезона — 6 августа на Netflix

«Чужой: Земля» / Alien: Earth

Первый в истории культовой франшизы о смертоносном ксеноморфе сериал расскажет о том, что произошло за 30 лет до событий фильма «Чужой» Ридли Скотта 1979 года. Действие проекта, как можно догадаться из названия, развернется на Земле. По сюжету, на планету падает неизвестное космическое судно, исследовать которое предстоит группе ученых и солдат. Среди них — главная героиня Венди в исполнении Сидни Чендлер («Не беспокойся, дорогая», «Пистолет» и «Шугар»). Режиссером и сценаристом проекта выступил Ной Хоули («Фарго»).

Премьера — 12 августа на FX и Hulu

«Бабочка» / Butterfly

Шпионский боевик по мотивам графических романов британо-иранского писателя Араша Амеля. В центре сюжета — бывший американский спецагент Дэвид Юнг, который скрывается в Южной Корее от возмездия своих экс-работодателей. Те выслали на охоту за ним социопатичную молодую наемницу Ребекку. В главных ролях — Дэниэл Дэ Ким и Пайпер Перабо, режиссером выступил Китао Сакурай («Скрежет металла»).

Премьера — 13 августа на Peacock

«Дыши»

Валерии удается в одиночку воспитывает троих детей после кончины супруга и преуспевать на работе — вся столица знает ее как лучшего врача-акушера. К ней обращается беременная юная пассия известного бизнесмена Шахова, однако во время родов возникают непредвиденные осложнения, и ребенок рождается в тяжелом состоянии. Влиятельный коммерсант пытается найти крайнего, и именно Валерию он винит в роковой случайности. Главную роль в драме исполнила Марина Александрова («Срочно! Ищу мужа»). Режиссером выступила Анна Кузнецова («Каникулы»).

Премьера — 15 августа в Okko

«Заложник» / Hostage

Британский политический триллер расскажет о кризисе, развернувшемся в Европе в результате похищения мужа британского премьер-министра. Тем временем неизестные принимаются шантажировать президента Франции. В главных ролях — Сюранна Джоунс, Жюли Дельпи, Лусиан Мсамати и Кори Милкрист. Шоураннером выступил сценарист «Шпионского моста» Стивена Спилберга Мэтт Чарман.

Премьера — 21 августа на Netflix

Спин-офф легендарного «Отряда самоубийц: Миссии навылет» Джеймса Ганна возвращается со вторым сезоном, продолжающим историю ура-патриотического наемника Кристофера Смита в исполнении Джона Сины. Ганн, выступивший сценаристом всех восьми эпизодов новой части, в этот раз делит режиссерское кресло в том числе с Грегом Моттолой («SuperПерцы»), а к актерскому составу присоединились Тим Медоуз и Фрэнк Грилло.

Премьера — 21 августа на HBO Max

«Короче говоря» / Long Story Short

Новый проект от Рафаэля Боба-Ваксберга, создателя одного из лучших мультсериалов последних десятилетий «Конь БоДжек», расскажет большую историю семьи Швуперов, разворачивающуюся на временном отрезке в несколько десятилетий. Проект проведет зрителя по разным периодам в жизни семьи, позволяя наблюдать за взрослением Швуперов, их триумфами, сожалениями, радостями и компромиссами.

Премьера — 22 августа на Netflix

«Список смертников: Темный волк» / The Terminal List: Dark Wolf

Спин-офф военной драмы о ветеране ВМС США, у которого развивается посттравматическое стрессовое расстройство после пережитой засады с Крисом Праттом и Тейлором Китчем. Действие «Темного волка» разворачивается за пять лет до событий, описанных в оригинальном сериале, а сюжет будет концентрироваться на Бене Эдвардсе, который теряет статус в Seal после роковой операции.

Премьера — 27 августа на Amazon Prime Video

Третий сезон апокалиптического боевика а-ля «Война миров», посвященного вторжению инопланетян на Землю. Сюжет «Вторжения» разворачивается в разных уголках планеты — в США, Японии и даже Афганистане. Создателями сериала-катастрофы выступили Саймон Кинберг (сценарист серии фильмов «Люди Икс», «Мистера и миссис Смит» и других блокбастеров) и Дэвид Вайл («Охотники»).

Премьера третьего сезона — 29 августа на Apple TV+