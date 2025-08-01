Каким получился сериал «Три сестры»

1 августа в онлайн-кинотеатре KION — премьера сериала «Три сестры». В главных ролях — Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Полина Гухман, Юлия Александрова и Маруся Климова. Режиссёром выступила Маруся Трубникова («Проект «Анна Николаевна», «The Тёлки»), креативный продюсер — Александр Цыпкин («Беспринципные»). В ленте рассказывается о трёх сёстрах, которые на деньги богатой матери хотят перебраться из Нижнего Новгорода в Москву, но та решает потратить состояние на пару с молодым любовником.

© Кадр из трейлера

1 августа в онлайн-кинотеатре KION начинается показ нового сериала «Три сестры». Это история о женщинах разных возрастов с непохожими судьбами. У каждой из героинь свои проблемы, а объединяет их, помимо семьи, желание переехать из родного Нижнего Новгорода в Москву.

Сериал — дебютная режиссёрская работа Маруси Трубниковой, однако постановщица уже заявила о себе в качестве сценариста и продюсера таких заметных проектов, как «Топи», «The Тёлки», «Как я стал русским». Креативным продюсером новой ленты выступил сценарист «Беспринципных», писатель Александр Цыпкин, он же исполняет одну из ролей. За сценарий отвечает Екатерина Богомолова («Общага», «Беспринципные в Питере»).

«Это интересный опыт — я ещё никогда так пристально не всматривалась в женщин. Героини этой истории очень разные... Это всё очень узнаваемые типажи — они похожи на меня, моих подруг, коллег. Наверняка каждая женщина в какой-то момент узнает в этих героинях и себя. Надеюсь, этот сериал будет хорошей психотерапией для зрителей», — отмечает Маруся Трубникова.

Авторы ленты подчёркивают, что не опирались на одноимённую пьесу Чехова — хотя название, очевидно, вызывает ассоциации с ней. Сохранены и имена героинь: Оля (Маруся Климова), Ира (Юлия Александрова) и Маша (Полина Гухман). Двигатель сюжета, выражающийся чуть ли не в прямо процитированном лозунге «В Москву! В Москву! В Москву!» также взят из классики. В остальных аспектах, однако, различий больше.

Итак, Нижний Новгород, наши дни. Три сестры — будущие наследницы сети ювелирных магазинов, которая принадлежит их матери Татьяне (Лариса Гузеева). Стоит заметить, что декорации ярко подчёркивают их благополучие. Если зритель видит героинь в домашней обстановке, то это огромные квартиры с дизайнерским ремонтом. Если на работе — то в модном офисе крупной компании.

Да и обильно представленные виды Нижнего Новгорода с историческими центральными улицами и современными парками совсем не создают атмосферу провинциального городка, из которого стоит рваться в столицу. Отсюда возникают вопросы к мотивации героинь.

В Москву они бегут скорее от себя и от проблем в личной жизни. Так, Оля — карьеристка, которая пару лет назад разъехалась, но не развелась с мужем, девятилетнего сына воспринимает как обузу, а в Москве рассчитывает построить отношения с местным бизнесменом.

Ира — идеальная жена и мама, которая надеется вырастить из дочери (Алиса Юнусова) звезду тенниса и всячески оберегает свой имидж. Однако на деле её супружеская жизнь переживает кризис, в чём героиня инфантильно пытается не признаваться даже самой себе.

Младшая из сестёр, Маша, мечтает о возможностях большого города, и хотя она не успела пережить драм, выпавших на долю старших, отношения героини с молодым человеком, который жестоко шутит на тему брака, тоже сложно назвать здоровыми.

«Я бы сказала, что это очень живая комедия нравов. Здесь не столько смешные ситуации сами по себе, сколько то, как мы — героини — на них реагируем... Это действительно очень женская история, где каждая героиня по-своему сильная, но при этом уязвимая. Получилась не просто комедия про новые отношения мамы, а честный рассказ о том, как все мы учимся друг друга слышать и принимать», — говорит о проекте Юлия Александрова.

Планируя переезд в столицу, каждая из дочерей рассчитывает на финансовую поддержку матери, но та внезапно возвращается из отпуска, проведённого в Сочи, с молодым любовником — массажистом Никитой (Павел Деревянко). Отныне деньги и время она планирует тратить на собственную счастливую жизнь, оставив заботы о внуках и бизнесе дочерям. Наследницы же видят в потенциальном «отчиме» афериста-альфонса и намерены его разоблачить.

«Мой герой Никита — простой сочинский парень, массажист, занимается спортом, без вредных привычек. Он обычный, ничем не примечательный человек. Никита влюбляется в героиню Ларисы Гузеевой Татьяну, которая на 17 лет его старше. По-настоящему влюбляется. Эта новость повергает дочерей Татьяны в шок, но они даже не подозревают, какие ещё сюрпризы преподнесёт им мама», — рассказывает Павел Деревянко.

Завязка, хоть и открывает пространство для дальнейших авантюр, кажется немного банальной. Однако авторы с первых серий дают понять: не всё так просто. Мать Татьяна оказывается вовсе не наивной жертвой, а талантливым стратегом, и вскоре её дочерям предстоит пересмотреть свои0 взгляды на жизнь и расстаться с иллюзиями.

Интересно и другое драматургическое решение. В сериале присутствует рассказчик — а, возможно, даже автор — в исполнении Павла Воли: он комментирует происходящее и вместе с тем сам появляется в кадре. Какое место он на самом деле занимает в этой истории, вероятно, выяснится позднее.

Несмотря на проблемы с мотивацией героев, а также уже привычные аудитории страдания богачей, креативной команде сериала удалось в первых эпизодах создать интригу, чтобы зрителям захотелось узнать, какой же финал ожидает героинь (и каким образом они к нему придут).

Важной составляющей успеха сериала может стать в целом оптимистическая, жизнеутверждающая тональность: пусть героям приходится сталкиваться с непростыми ситуациями, конфликты решаются без лишних драм. Фон соответствует: яркие виды Нижнего Новгорода манят эстетикой, а российский колорит подчёркивается саундтреком с фольклорными элементами.

Помимо онлайн-показа, сериал «Три сестры» позже выйдет в эфире телеканала ТНТ.