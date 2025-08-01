На Кубе открылся Фестиваль российского кино

Фестиваль российского кино на Кубе начался с показа полнометражного анимационного фильма "Лунтик. Возвращение домой" и семейной комедии "Обе две". Посмотреть новинки кино из России пришли в кинотеатр "Акапулько" в Гаване более 200 человек, среди них - много детей, передает корреспондент ТАСС.

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«Мы видим существенные подвижки в плане сотрудничества России и Кубы в сфере кино, что свидетельствует о возрождении тесных связей, существовавших в предыдущие годы между советскими и кубинскими кинематографистами», — отметил, выступая на открытии фестиваля, посол России в Гаване Виктор Коронелли.

Он сообщил, что речь идет не только о показах российских фильмов на Кубе и кубинских - в России, но и о картинах совместного производства.

«Практически готовы два таких фильма - "Гуантанамера" и "Теофило", съемки которых уже завершены, — рассказал дипломат. — Ждем их премьеры и надеемся, что они повторят успех уже ставших классическими кинолент "Я - Куба" и "Капабланка"».

В свою очередь, присутствовавший на церемонии открытия фестиваля президент Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ICAIC) Алексис Триана отметил большое количество детей на нынешнем показе.

«Мы рады, что откликнулись дети», — сказал он.

Триана рассказал о своем восхищении Россией, подчеркнул ее "братские связи" с Кубой и отметил, что "очень ждет возвращения российского кино на большие экраны Кубы". Нынешний фестиваль глава института кубинского кино назвал "экстраординарным событием".

Фестиваль российского кино проходит в Гаване с 31 июля по 3 августа. Его организатором выступила компания "Роскино" при поддержке Министерства культуры России, Кубинского института киноискусства и кинопромышленности и посольства России на Кубе. В рамках фестиваля для проживающих на Острове свободы соотечественников в кинозале посольства РФ также будут показаны: исторический экшен "Злой город" (2025), атмосферный хоррор "Шаман" (2024), семейное фэнтези "Огниво" (2024), документальная военная драма "Июньская полынь" (2025) в честь 80-летия Великой Победы.