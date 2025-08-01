Опубликован кадр их фильма «Большое смелое прекрасное приключение»

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Большое смелое прекрасное приключение» с Колином Фарреллом и Марго Робби, которые сидят и смотрят друг на друга.

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В центре истории одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. Случай заставляет их вместе отправиться в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

В картине также снялись Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение») и Лили Рэйб («Власть»). Режиссёром ленты выступил Когонада, постановщик «Колумбуса» и «После Янга». В зарубежный прокат фильм выйдет 19 сентября. В России официальных показов наверняка не будет.