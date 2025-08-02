Завершились съемки фильма «Свинцовые небеса»

Съемки фильма "Свинцовые небеса" о том, как взятые ВСУ в заложники мирные жители готовятся пожертвовать собой, чтобы сорвать замысел противника, завершились в Донбассе и других регионах России, сообщила ТАСС режиссер фильма Алиса Курганская.

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«Один из главных акцентов фильма - межнациональное и межконфессиональное единство народов России. В съемках принимали участие реальные штурмовики, офицеры. В целом, фильм - не столько о войне, сколько о трансформации мировоззрений в условиях войны. "Свинцовые небеса" - это кино не о войне. Это кино о людях. О тех, кто оказался по разные стороны линии огня, но сохранил честь, достоинство и внутренний свет. О тех, кто взрослеет за одну ночь. О Родине, семье, памяти. О том, как в самых темных обстоятельствах человек все еще способен на подвиг»‎, — рассказала она.

Она отметила, что часть сцен снята непосредственно в зоне спецоперации, на разрушенных улицах Попасной и Тошковки.

Сюжет повествует о нескольких мирных жителях, взятых в плен украинской стороной и запертых в православном храме. Эту точку ВСУ планируют использовать как ловушку, чтобы закрыть котел для российской армии, а мирных жителей - использовать как живой щит. Узнав об этом герои разрабатывают собственный план, готовые погибнуть, но не допустить исполнения задуманного украинскими националистами.