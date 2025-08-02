Московский государственный симфонический оркестр открывает резиденцию в Сириусе

Московский государственный симфонический оркестр открывает серию концертов в Сириусе
В рамках Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижёра Ивана Рудина даст серию концертов со звёздами классической сцены. Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Второй год подряд Московский государственный симфонический оркестр становится участником Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». В текущем сезоне коллектив представит три программы. Солисткой концерта 1 августа так же, как и в 2024 году, станет звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько (сопрано).
Если в прошлом сезоне музыканты совместно исполнили сочинения русских композиторов, то в программе этого года — арии из опер итальянских авторов. Ольга Перетятько воплотит образы знаменитых героинь всемирно известных шедевров: Леоноры из оперы «Трубадур», Джильды из «Риголетто» и Виолетты из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, исполнит арии Матильды из оперы «Вильгельм Телль» и Джулии из «Шёлковой лестницы» Джоаккино Россини, а также арию Лукреции из оперы «Лукреция Борджа» и каватину Норины из оперы «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти.
«В этом году я дебютировала в “Трубадуре” Верди, исполнив партию Леоноры. Джильду и Виолетту пою очень давно. Представить трилогию Верди, исполнить все три партии в одной программе — это настоящий вызов. Я стала знаменита именно в итальянском репертуаре, поэтому очень рада представить его в Сириусе!» — отметила певица.
Программу концерта дополнят оркестровые номера. В исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и дирижёра Ивана Рудина прозвучат прелюдии и увертюры к операм — «Сила судьбы», «Луиза Миллер», «Золушка», «Сорока-воровка».
Солистом концерта 3 августа выступит народный артист России, выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин. Музыканты представят Концерт для виолончели с оркестром ля минор Камиля Сен-Санса. Созданный в 1873 году, он стал первым концертом композитора для этого инструмента. Партия солирующей виолончели отличается калейдоскопом виртуозных технических приёмов, соединяющихся с яркой оркестровкой, характерной в целом для творчества композитора.
Откроет вечер «Славянский марш» Петра Ильича Чайковского, вдохновлённый музыкальным фольклором сербского и русского народов. В завершение вечера прозвучит наполненная восточным колоритом симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.
5 августа в завершение резиденции на федеральной территории «Сириус» оркестр представит симфоническую программу из сочинений европейских композиторов. Прозвучит увертюра «Кориолан» Людвига ван Бетховена, написанная для одноимённой трагедии австрийского драматурга Генриха-Йозефа Коллина и Восьмая симфония («Неоконченная») Франца Шуберта, открывшая в своё время дорогу романтизму.