Московский государственный симфонический оркестр открывает резиденцию в Сириусе

В рамках Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус» Московский государственный симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и дирижёра Ивана Рудина даст серию концертов со звёздами классической сцены. Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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Второй год подряд Московский государственный симфонический оркестр становится участником Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». В текущем сезоне коллектив представит три программы. Солисткой концерта 1 августа так же, как и в 2024 году, станет звезда мировой оперной сцены Ольга Перетятько (сопрано).

Если в прошлом сезоне музыканты совместно исполнили сочинения русских композиторов, то в программе этого года — арии из опер итальянских авторов. Ольга Перетятько воплотит образы знаменитых героинь всемирно известных шедевров: Леоноры из оперы «Трубадур», Джильды из «Риголетто» и Виолетты из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, исполнит арии Матильды из оперы «Вильгельм Телль» и Джулии из «Шёлковой лестницы» Джоаккино Россини, а также арию Лукреции из оперы «Лукреция Борджа» и каватину Норины из оперы «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти.

«В этом году я дебютировала в “Трубадуре” Верди, исполнив партию Леоноры. Джильду и Виолетту пою очень давно. Представить трилогию Верди, исполнить все три партии в одной программе — это настоящий вызов. Я стала знаменита именно в итальянском репертуаре, поэтому очень рада представить его в Сириусе!» — отметила певица.

Программу концерта дополнят оркестровые номера. В исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и дирижёра Ивана Рудина прозвучат прелюдии и увертюры к операм — «Сила судьбы», «Луиза Миллер», «Золушка», «Сорока-воровка».

Солистом концерта 3 августа выступит народный артист России, выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин. Музыканты представят Концерт для виолончели с оркестром ля минор Камиля Сен-Санса. Созданный в 1873 году, он стал первым концертом композитора для этого инструмента. Партия солирующей виолончели отличается калейдоскопом виртуозных технических приёмов, соединяющихся с яркой оркестровкой, характерной в целом для творчества композитора.

Откроет вечер «Славянский марш» Петра Ильича Чайковского, вдохновлённый музыкальным фольклором сербского и русского народов. В завершение вечера прозвучит наполненная восточным колоритом симфоническая сюита «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова.

5 августа в завершение резиденции на федеральной территории «Сириус» оркестр представит симфоническую программу из сочинений европейских композиторов. Прозвучит увертюра «Кориолан» Людвига ван Бетховена, написанная для одноимённой трагедии австрийского драматурга Генриха-Йозефа Коллина и Восьмая симфония («Неоконченная») Франца Шуберта, открывшая в своё время дорогу романтизму.