Опубликован трейлер третьего сезона «Вампиров средней полосы»

Стриминговый сервис START публикует минутный тизер и постер третьего сезона своего суперхита "Вампиры средней полосы", а заодно сообщает довольно печальную новость: он станет для полюбившегося зрителям проекта последним.

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В новом сезоне циничные уральские вампиры с харизматичным Борисом Феликсовичем во главе пойдут походом на Смоленск.

Напомним, вместо отправившегося в армию Глеба Калюжного воскрешённого Женька сыграет молодой актёр Тимофей Кочнев.

В ролях также: Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Алексей Розин, Мария Лисовая и другие.

В сезоне будет 10 серий по 48 минут. Даты премьеры пока нет.