Девять лучших фильмов про бодибилдинг

Вашему вниманию брутальная подборка о мощном виде спорта.

Бодибилдинг не самый экранизируемый вид спорта, однако многие культуристы, обладатели титулов «Мистер Олимпия» стали настоящими кинозвёздами. Эти фильмы про бодибилдинг – а среди них есть и драмы, и документальные проекты, и комедии – считаются одними из лучших.

«Качая железо», США, 1976

Жанр: документальный, спорт, биография

Режиссёр: Джордж Батлер, Боб Фиоре

Главные актёры: Арнольд Шварценеггер, Лу Ферриньо, Мэтти Ферриньо

Возрастные ограничения: 12+

В 28 лет Арнольд Шварценеггер, уже пятикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», снялся в культовом документальном фильме. В нём Железный Арни собирается взять титул в шестой раз и готовится к соревнованиям. Показана и подготовка его главных соперников – Лу Ферриньо, Франко Коломбо и других.

Для фильма, снятого на стыке игрового и документального кино, было запечатлено 100 часов, а в окончательный вариант попали только 85 минут. На съёмках будущая кинозвезда столкнулся с тем, что у славы есть и обратная сторона. Так, Шварценеггер признался, что из-за тренировок пропустил похороны отца. Эта фраза вошла в фильм, и пресса очень критиковала Арни за пренебрежительное отношение к родным.

Хотя Шварценеггер позже и пытался оправдаться – мол, он лежал с переломом ноги и не мог проститься с отцом.

Кстати, в 1985 году вышло продолжение «Качая железо II: Женщины», посвящённое женскому бодибилдингу.

«Оставайся голодным», США, 1976

Первая и единственная работа Арнольда, удостоенная «Золотого Глобуса», он получил премию как лучший дебютант! Его персонаж Джо Санта заводит дружбу с героем Джеффа Бриджеса Крэйгом Блейком. Крэйг – типичный мажор, живёт на наследство, доставшееся от богатых родителей. У него нет никаких целей и планов на будущее.

Однажды он решает купить тренажёрный зал, чтобы на его месте построить большой деловой центр. Крэйг случайно знакомится с завсегдатаями зала – скромным атлетом Джо Сантой, который любит играть на скрипке, и прекрасной девушкой Мэри Тейт. Парень передумывает сносить зал, но на участок земли имеет виды преступный синдикат…

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1995 году в Майами. Тренер по фитнесу Дэниел Луго и двое его напарников – Эдриан Дорбал и Пол Дойл решают поживиться деньгами и организуют похищение и убийство миллионера и его супруги. Луго так мечтал о роскошной безбедной жизни, что практически не пытался скрыть следы преступления. Жил на вилле убитого клиента, пользовался его дорогими вещами – казалось, полиция никогда не обратит внимание на исчезновение несчастного миллионера. По крайней мере, на это очень надеялся Дэниел.

Марк Уолберг, который и без того фанатично относится к спорту и тренировкам, увеличил свой вес до 96 кг. Эту трансформацию оценили его сыновья, а вот супруга и дочери были не в восторге.

После выхода фильма родные убитых подвергли картину критике. По их словам, большее сочувствие вызвали не жертвы, а убийцы, которые должны были понести заслуженное наказание.

Жанр: драма, криминал

Режиссёр: Мадс Маттисен

Главные актёры: Ким Колд, Эльзебет Стеентофт, Ламаипорн Хоугор

Возрастные ограничения: 12+

В оригинале фильм называется «Плюшевый медвежонок» ( с англ. «Teddy Bear»). Главный герой – 38-летний Деннис, несмотря на пугающие габариты, очень скромен, застенчив и во всём слушается властную мамашу. Но Деннис мечтает о настоящей любви и своей семье. По совету дяди он сбегает от матери и отправляется в Таиланд.

Главную роль сыграл датчанин Ким Колд – бывший профессиональный бодибилдер. До 27 лет он был вратарём в футбольной команде низшей лиги, однако из-за травмы карьеру завершил. Занялся бодибилдингом и в 41 год выиграл национальный чемпионат Дании. Также играл Клауса в «Форсаже 6» и небольшую роль в фильме «Стартрек: Бесконечность».

Удивительно, но братья-близнецы Питер Пол и Дэвид Пол не участвовали ни в одном профессиональном чемпионате бодибилдеров! Подростками они занимались американским футболом, борьбой, а потом переключились на бодибилдинг. Уже в 15 лет парни показывали ошеломительные результаты. Например, Дэвид поднимал 135-килограммовую штангу, хотя сам весил ровно в два раза меньше.

Позже братья открыли собственный зал, который быстро стал популярным. Но Дэвид и Питер всегда мечтали о Голливуде. Правда, один из их первых фильмов «Варвары» оказался провальным, и парней номинировали на «Золотую малину». Если критики разнесли фэнтези в пух и прах, то зрителям сказка понравилась несмотря на дешёвые спецэффекты и очевидно плохую актёрскую игру.

Комедия «Няньки» про двух качков, которые охраняют двух несносных мальчишек – тоже братьев-близнецов, собрала неплохую кассу.

В 2020 году не стало Дэвида Пола. Причину смерти 62-летнего актёра и спортсмена родные так и не назвали.

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Рошди Зем

Главные актёры: Венсан Ротье, Йолин Франсуа Говен, Марина Фоис

Возрастные ограничения: 18+

Главный герой – Антуан Морель, парень, с которым вечно случаются невероятные неприятности. Однажды он влипает в историю с бандитами и теперь должен им приличную сумму денег. Мать Антуана вынуждена отдать все сбережения, чтобы преступники не расправились с её сыном. В отчаянии она выставляет Антуана из дома.

Парень решает отправиться к отцу – бодибилдеру, который живёт во французской провинции. Отцу и сыну предстоить заново выстраивать отношения, и спорт и тренировки здесь сыграют не последнюю роль.

Из-за страшной травмы профессиональный бодибилдер прощается с мечтой стать чемпионом мира. Но однажды он встречается с доктором, который разработал лекарство, способное усиливать физические возможности человека. Герой ради мечты соглашается стать подопытным.

Главную роль сыграл Денис Семенихин – известный фитнес-блогер, автор книг о фитнесе и ведущий реалити-шоу «Взвешенные люди». Для съёмок Денису пришлось сначала похудеть на 10 кг, а потом набрать вес в сценах участия героя в соревнованиях.

«Мистер Олимпия», США, 2018

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Джордж Галло

Главные актёры: Кевин Дюран, Ди Джей Куоллс, Джулианна Хаф

Возрастные ограничения: 12+

Биографический фильм рассказывает историю жизни и успеха Джо и Бена Вейдеров, которые стали основоположниками современного бодибилдинга. Они являются основателями Международной федерации бодибилдеров и конкурса «Мистер Олимпия». Благодаря им мир узнал Арнольда Шварценеггера и других звёзд-культуристов.

«Быстрее, сильнее, мощнее», США, 2008

Жанр: документальный

Режиссёр: Крис Белл

Главные актёры: Крис Белл, Хэнк Аарон, Лайл Альзадо

Возрастные ограничения: 18+

Режиссёр Крис Белл снял проект об анаболических стероидах и наглядно показал, какими могут быть последствия. В фильме приняли участие двое братьев Криса, один из которых, Майк, прославился как профессиональный рестлер по прозвищу Бешеный пёс. Создатели рассказали о собственном опыте, также в фильме показали интервью со спортсменами, врачами и медицинскими экспертами, политиками, обсуждающими проблему анаболических стероидов.

Через несколько месяцев после выхода фильма Майк Белл умер в возрасте 37 лет от сердечного приступа…